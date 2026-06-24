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台中「最強商場宅」房價逆勢漲3成！東區這家赫見跌18%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源：住商不動產
資料來源：住商不動產

台中消費能力強，成為百貨業者兵家必爭之地，不過房仲觀察實價登錄資料，台中市12大商場周邊房價呈現幾家歡樂幾家愁，其中有重跌一成以上，也有房價漲幅達三成。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，商場能為周邊機能帶來顯著提升，惟近年面臨房市冷淡，如台中市此類「商場宅」亦免不了漲勢出現疲弱。

盤點台中市包含4月新開幕的漢神洲際購物廣場、今年預計開幕的豐原Mini G Mall以及1月由遠雄集團接手的iFG遠雄廣場台中店，共12家商場周邊房價，並與2022年進行比較。

其中位處梧棲區的MITSUI OUTLET PARK 台中港，今年平均成交單價30.6萬元，對比2022年的22.9萬元，5年房價飆漲33.6%，為台中市各大商場房價漲勢最高者。

住商不動產台中海線加盟店店東陳威廷表示，梧棲房市房價基期較低，近年有台中港特區開發案，三井OUTLET帶動區域機能，未來亦有台中捷運藍線議題，又有風電產業所帶來的就業人口紅利，因此能在房市低迷之際，成為台中海線的亮點。

觀察數據，台中以往的黃金百貨商圈西屯區、西區，房價表現還是相對抗跌，如誠品生活480、勤美誠品綠園道及廣三SOGO百貨房價漲勢仍有約2~5%。

賴志昶分析，台中市蛋黃商圈地段優勢具不可取代性，不僅機能完整，又有綠園道、台中國家歌劇院等大型休憩綠地，為市民帶來便利性的同時，也創造房價增值空間。

傳統百貨雙雄的台中大遠百、新光三越台中中港店周邊，則出現跌幅。賴志昶分析，該區房市屬七期重劃區，為指標性豪宅聚落，面臨全台房市吹起寒流，高總價物件首當其衝，難免出現微幅盤整，但亦憑藉著周邊機能優勢，令房價修正力道僅約1.7%。

另外包括豐原Mini G Mall、北區中友百貨，東區LaLaport台中 、東區iFG遠雄廣場台中店周邊房市則有一成以上跌幅，其中iFG遠雄廣場台中店跌幅更達18%。

賴志昶表示，百貨與商場進駐能為區域帶來生活機能便利性，但亦可能由於商場人流密集，在創造區域機能的同時，也為周邊帶來塞車等困擾。

他表示，「百貨宅」並非房價保證，面臨市場大環境不佳，仍有機會陷入盤整等逆境，甚至百貨也可能收攤，因此購屋人應審視評估自身財力，且以自住需求為主要考量。

台中房市示意圖。記者游智文／攝影
台中房市示意圖。記者游智文／攝影

台中 房價 台中市

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