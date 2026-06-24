高鐵新車明年中提前上線 運能有望增25％

台灣高鐵通車即將滿20年，旅運需求持續攀升，對此，交通部鐵道局長楊正君24日表示，首列新世代列車預計今年7月底於日本出廠，8月中旬運抵台灣。原規劃於2027年第3季投入營運，但依目前進度，有機會提前至2027年中陸續上線載客，較原定時程再提前約一季。至於解決運量部分則是待12組新車全數投入營運後，高鐵整體運能可提升約25%。

台灣高鐵2025年全年運量突破8,207萬人次、年增4.88%，創下歷史新高，今年運量可望再創新紀錄。不過，隨著周末及連假尖峰時段「一票難求」成常態，自由座旅客甚至外溢至對號座車廂，引發旅客對乘車品質的討論。

為紓解運能壓力，高鐵公司正啟動成立以來最大規模資本支出計畫，近一年已陸續簽訂21項分包合約，總投資金額超過300億元，涵蓋新車採購、維修廠房興建及相關設備升級。其中，斥資285億元向日本採購12組新世代N700S-T列車，成為外界關注焦點。

立法院交通委員會今日於審查相關預算時，朝野立委均關切高鐵尖峰時段擁擠問題。國民黨立委洪孟楷指出，周五晚間南下及周日北上班次，自由座旅客大量湧入，甚至站立至一般標準車廂，對號座旅客抱怨乘車品質下降，而自由座旅客則認為「能回家最重要」，形成兩派不同聲音。

楊正君表示，首列新世代列車預計今年7月底於日本出廠，8月中旬運抵台灣。原規劃於2027年第3季投入營運，但依目前進度，有機會提前至2027年中陸續上線載客，較原定時程再提前約一季。

楊正君指出，待12組新車全數投入營運後，高鐵整體運能可提升約25%，可望有效紓解自由座壅塞及旅客站立情況，提升旅運服務品質。

民進黨立委李昆澤表示，目前高鐵日均運量約24萬人次，連假期間甚至超過30萬人次，自己經常往返北高，已明顯感受到旅客人潮難以有效疏解，期待新車能提早投入營運，改善尖峰時段運能不足問題。

除了運能議題外，高鐵近期接連發生號誌及電力異常事件，也引發外界對營運穩定性的關注。立委林俊憲質疑，日前高鐵發生大誤點事件，國家運輸安全調查委員會未立案調查，改由鐵道局接手，鐵道局是否具備足夠調查能量。

楊正君表示，依《鐵道法》規定，鐵道局設有事故調查委員會，並由專家學者組成調查團隊；針對特殊技術及材料鑑定，也可委託包括工研院、金屬工業研究發展中心、國立高雄科技大學及鐵道技術研究暨驗證中心等專業機構協助，相關機制運作已行之有年，具備相當調查能力。

此外，外界關注高鐵延伸計畫進展。楊正君表示，高鐵延伸宜蘭案已完成環評審查，鐵道局也持續與地方溝通；至於高鐵延伸屏東案，雖然社會各界仍有不同意見，但對計畫推動深具信心，目標是在2027年底前通過環評第二階段審查，持續推進高鐵路網向南延伸。

隨著高鐵運量持續攀升、新車即將到位，加上延伸建設逐步推進，台灣高鐵在邁入通車20周年之際，正迎來新一波運能升級與路網擴張的重要階段。