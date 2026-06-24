油價走低暑假出國潮來了！華航、長榮航、虎航及星宇股價人氣旺

暑假出國潮來了！歐洲線一位難求、日韓照樣夯，尤其近期油價開始走低，機票價格則因為需求超級強勁，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）迎最旺暑假商機，華航今天領軍漲幅最高來到23.6元，漲幅達5.8%，長榮航盤中來到44.8元，漲幅為4.3%，台灣虎航及星宇航空跟進走強。

法人分析，根據航空業的訂位概況，今年5月雖然仍屬航空業傳統淡季，但國人出國意願絲毫沒有降溫跡象，還沒放暑假，航空公司已經率先感受到旅客滿滿的出國熱情，7、8月暑假旺季訂位表現都來到9成，超乎預期。

根據國際航空運輸協會（IATA）預估，今年全球航空旅客運輸量將突破51億人次，年增2.4%，再創歷史新高。不過，在航空需求持續成長的同時，國際油價波動也為航空公司帶來不小壓力，獲利表現面臨考驗。

迎戰高油價，華航、長榮航空、星宇航空及台灣虎航全面拉高客運市場載客率，其中歐洲長程線幾乎成為今年最熱門戰場，日本、韓國等東北亞航線則持續穩坐國人最愛旅遊目的地寶座，讓航空業提前迎來暑假黃金檔期。

華航指出，羅馬、維也納、法蘭克福、布拉格、雪梨及布里斯本等熱門航點平均載客率皆超過85%，歐洲與澳洲線表現尤其亮眼。隨著暑假旅遊旺季到來，加上世界杯足球賽等大型國際活動帶動出國需求，目前以歐洲及北美航線訂位最為熱絡。

長榮航空則展現「淡季不淡」實力，長榮航空也表示，受到部分歐洲市場供給受限影響，旅客需求進一步集中，帶動歐洲線載客率維持高檔；北美市場則受惠暑假旅遊及北美商務客需求同步升溫，推升整體客運表現。

近年快速崛起的星宇航空則持續擴張版圖。隨著第8架A330neo交機到位，機隊規模擴增至33架，除增加既有熱門航線班次外，也將於8月正式開航首條歐洲航線「台北－布拉格」，正式加入歐洲市場競爭。

國內唯一低成本航空台灣虎航，則持續受惠於日本旅遊熱潮。隨著暑假自由行、親子旅遊及學生客群大量出籠，日本、韓國及東南亞航線維持高載客率，要成為國人前往亞洲旅遊的重要選擇。