高雄機場25日試辦預約計程車 8家業者加入、民航局將滾動檢討

交通部完成法制化作業後，高雄國際機場預計自25日起試辦預約計程車服務，共有8家業者參與。交通部民用航空局表示，試辦期間將持續滾動檢討各項環節，並廣納各界意見，作為未來精進服務的重要參考。

民航局指出，近年旅客透過網路平台預約叫車的需求持續增加，為兼顧旅客便利性、運輸服務多元發展及機場營運秩序，交通部已於今年5月15日修正發布《民用航空機場客運汽車管理辦法》，增訂預約計程車試辦的法源依據。

民航局表示，在法制化作業過程中，高雄國際航空站已同步展開試辦準備工作，經過長時間籌備及與各界持續溝通協調，逐步建立試辦基礎。此次共有8家業者參與，高雄站已將合格業者名單公布於官網。

為配合試辦，高雄站已規劃預約計程車專屬乘車區及明確動線，並與現有排班計程車及租賃車服務區隔，引導旅客入境後順利前往搭車地點。

民航局也提醒，旅客搭車前應核對車輛及駕駛資訊，並遵循現場人員引導，避免搭乘未經核准車輛；若未事先預約，現場仍有排班計程車提供服務，尤其離峰時段，旅客亦可選擇直接搭乘排班計程車。

民航局表示，試辦期間將由民航局與高雄站持續滾動檢討各項作業流程，透過試辦累積經驗，作為未來提升機場運輸服務品質的基礎。