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輕軌也有聯開案！高雄C34案啟動 總投資102億元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
輕軌C34捷運開發案。 圖／業者提供
輕軌C34捷運開發案。 圖／業者提供

高雄市政府捷運工程局24日舉辦「輕軌C34捷運開發案招商說明會」，全案總投資金額102億元，已於115年6月1日公告招商，預計115年10月30日截止投標，歡迎投資人踴躍參與。

高雄市副市長林欽榮表示，C34捷運開發案為高雄市輕軌第一個開發案，基地原本是國際商工舊址，退場後市府推動轉型開發，基地面積2.96公頃，位處高雄核心市區重要節點。

南側1.3公頃土地規劃為捷運聯合開發區，北側1.47公頃則作為中山大學醫學院預定地，透過捷運聯合開發與高等教育資源導入，打造兼具教育、醫療、產業與宜居機能的「學術醫療創新廊帶」。

捷運局吳嘉昌局長表示，基地除緊鄰輕軌C 34站外，周邊匯聚凱旋醫院、民生醫院、衛生局、長照服務據點及高雄師範大學等教育與醫療資源，未來中山大學醫學院進駐後，將進一步串聯醫療院所、長照產業及學術研究能量，形成完整的健康照護產業聚落，帶動產學研合作與創新技術研發，提升高雄整體醫療服務量能與國際競爭力。

捷運局表示，本案土地面積1.3公頃，以全區整體開發為原則，亦得提出分期開發計畫，基地容積率630%，預估可創造約3.6萬坪開發量體（不含停車空間），總投資金額約102億元。

未來中山大學醫學院將結合AI醫療、智慧健康及精準醫學等前瞻領域，發展醫學研究、人才培育及臨床應用基地，成為南台灣醫療科技創新的重要樞紐，因此本案基地可規劃住宅、商辦、醫療服務、研發空間及生活支援設施等多元機能，打造兼具工作、居住、教育與醫療服務的複合型智慧社區。

高雄市副市長林欽榮說明C34開發案。 記者游智文／攝影
高雄市副市長林欽榮說明C34開發案。 記者游智文／攝影

輕軌 高雄 高雄市

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