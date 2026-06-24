30年台南中山店傳10月熄燈 新光三越：本週內說明

18日甫傳出新光三越天母店年底租約將到期，近日社群平台流傳，有著30年歷史、新光三越台南中山店擬於今年10月結束營業，現址未來將由台茂購物中心接手經營，引發市場關注。對此新光三越表示，相關營運規劃，將於本週內對外說明。

上週市場流出一份國泰人壽商場招商說明書，內容為新光三越天母店現址商場招商案，外界解讀為新光三越天母店租約今年即將到期，不過新光三越當時回應「並無此事」；近期社群平台流傳消息，台南中山店可能收攤，讓外界好奇新光三越門市是否面臨調整。

針對網傳台南中山店擬結束營業訊息，新光三越僅回應，「相關營運規劃，將於本週內對外說明」。

目前新光三越於台南地區共有3家店，首間門市為台南中山店、開幕時間為1996年，位於台南火車站商圈，年營業額約新台幣20億元。

第2間門市為台南西門店，年營業額約新台幣170億元，不僅是新光三越全台百貨營收前段班，也是南部營收最高的門市，堪稱是業績表現資優生。根據官網介紹，西門店擁有國際精品、冰上世界、法雅客2.0新型態大店。

去年第3季營運的小北門店，則是鎖定25至40歲年輕客群及南科科技族群。開幕後業績表現良好，也讓新光三越預估年營業額約30億元。

百貨業者分析，隨著小北門店加入營運，新光三越在台南已形成旗艦店、車站商圈店及新興商圈店的布局，各店客群重疊程度及資源配置，也成為百貨後續經營考量因素之一。至於中山店雖鄰近台南火車站，但近年隨著商圈發展及消費動線轉移，經營環境已與過往不同。

台南中山店所在的台南新光三越百貨大樓，已於2023年由樂富一號不動產投資信託基金得標取得，而樂富一號核心資產即為桃園台茂購物中心。

近期市場流傳由樂富一號不動產投資信託基金提出的建物改造示意圖，內容顯示地下2樓至地上8樓擬由台茂購物中心經營，9樓至13樓規劃引進國際連鎖飯店。不過相關規劃內容截至目前未獲樂富一號、台茂購物中心證實。