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台積電帶動楊梅金溪特區詢問潮 信義房屋：成年輕家庭首選

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
楊梅金溪特區緊鄰埔心商圈，共享生活機能但又兼具住宅區的靜謐，加上交通便利，吸引不少雙北與竹科族，近期更有龍科族前來找屋。（圖:信義房屋提供）
楊梅金溪特區緊鄰埔心商圈，共享生活機能但又兼具住宅區的靜謐，加上交通便利，吸引不少雙北與竹科族，近期更有龍科族前來找屋。（圖:信義房屋提供）

PTT網友熱議楊梅購屋，在地專家指路金溪特區：純住宅區、屋齡3年以下、2-3房單價27至30萬，距埔心商圈5分鐘、五楊交流道7-8分鐘，加上龍科三期擴建重啟、傳出台積電設廠消息，吸引龍科族積極進場，詢問度節節高升。

日前有於雙北租屋多年的網友於PTT發文，因育兒規劃與工作室空間需要大坪數物件，發現楊梅尚有2字頭，詢問當地推薦物件；回文推薦臨交流道、埔心火車站或幼獅工業區等區域。信義房屋在地專家綜合需求，建議可重點參考金溪特區。

信義房屋楊梅重劃店專員黃昱翔表示，楊梅全區有三個火車站及南北向交流道，生活機能成熟、房價親民，近年受到不少雙北與竹科族群青睞，特別是原文中不少網友推薦的埔心與楊梅二處，是區域內的熱門商圈。然而楊梅發展較早，屋齡偏高，嶄新大坪數物件有限，新建案多以小坪數為主，若有育兒規劃，同時重視空間、機能與就學，黃昱翔建議可優先參考鄰埔心的金溪特區。

金溪特區位於金溪路上，屬純住宅區，是沿埔心商圈持續開發的小型重劃區，屋齡多在3年以下，物件類型為2-3房、電梯大樓或是華廈為主，全區單價大概在27至30萬之間，購屋族以自住的年輕族群、小家庭為主；另就網友的條件看來，區域內的宜誠阿麗拉、月沐青、櫻花旭等社區的3房物件都是不錯的選擇。

生活機能部分，黃昱翔說明，金溪特區距離埔心商圈近，沿金溪路行駛就會抵達，不論超市採買、美食等都在5分鐘內車程即可抵達；往外縣市交通開車到五楊交流道也只需7-8分鐘左右，非常方便，吸引在地族群、雙北客與竹科族。此外，金溪特區更因接壤龍潭科學園區吸引不少龍科族，近期由於龍科三期擴建案重啟，並且傳出可能作為台積電設廠使用等消息，使區域詢問熱度逐漸提升。

信義房屋 台積電 雙北

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