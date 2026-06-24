代銷業者解讀「政策風險高峰已過」 預售市場曙光漸現

政策風險高峰已過，房市曙光漸現。央行第二季維持信用管制、上調GDP至9.45%，信義代銷解讀：政策緊縮最壞的時刻已過。在AI出口動能、新青安2.0與雙北百億大案齊發的多重支撐下，下半年預售市場可望穩健復甦。

信義代銷永續研展組協理童莉婷分析，此次央行未鬆綁信用管制，主要原因在於防止游資過快回流房市，鞏固前期多次信用管制所累積的房市軟著陸成果。從歷史經驗來看，每當政策釋出明確轉向訊號，市場熱錢迅速重新配置，短期內易引發資產泡沫重燃風險，央行審慎態度，實則防範房價再度急漲。

展望下半年，雙北地區已有多個百億大案蓄勢待發，政策面的微調與紅利將成為關鍵動能。新青安2.0政策方案延續對首購族群的政策支持，強化剛性需求的購屋動能；年底前，與選舉相關的住宅補貼、青年成家及區域建設等政策利多仍有釋出空間，有望為市場帶來額外的推力。

央行此次將台灣全年GDP預測上調至9.45%，在亞洲主要經濟體中名列前茅，在AI出口動能持續爆發、股市財富效果擴散，以及整體總體經濟基本面穩健的多重加持下，台灣資金環境仍具韌性，正是支撐房市中長期需求的重要基礎。

童莉婷表示，預售市場雖不至於重返過熱狀態，但已具備逐步走出低量觀望格局的條件，除了經濟表現強勁，房市政策支持與買方信心回溫，促使自住買盤穩步回流，帶動整體市場朝向溫和復甦、健康格局邁進。