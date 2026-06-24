OPENTIX發表2025年度數據報告 20.3億票房創新高 打破中南部都市傳說

藝文售票平台 「OPENTIX 兩廳院文化生活」23日發布 2025 年度數據報告。數據顯示，2025全年總票房以 20.3 億元創下歷年新高，整體售出票數約 210.7 萬張，消費會員數穩健成長至 36.4 萬人。其中，「回購客」占比首度破五成並貢獻高達七成票房，成為市場成長的關鍵助力 ；而文化幣催生近五成青年會員在抵用後持續自費回流。此外，報告更透過數據打破「中南部觀眾都接近開演才買票」的多年都市傳說。

報告由國立陽明交通大學統計學研究所高竹嵐教授研究團隊協力製作，透過紮實的數據深入觀測近三年國內藝文市場規模與消費趨勢變化。

針對藝文界流傳已久的都市傳說——「中南部觀眾是不是真的都接近開演才買票？」，研究團隊根據數據分析各主要城市在音樂、戲劇、舞蹈、親子等類別的「距離開演天數與累積購票比例」曲線。結果顯示，不論是台北市、台中市或高雄市，多數城市的累積購票比例皆呈現「逐步累積」，而非等到最後一週才購票。

OPENTIX 數據顯示，近兩年節目供給與需求大致呈現平穩發展，2025 年表演藝術節目檔數 3177 檔（年增 1%）、場次數 7974 場（年增 5%），主要為親子體驗課程、沉浸式展演等微型節目場次數顯著成長，平均售票率則穩定維持約六成水準。

從節目類別觀察，音樂劇與親子節目為 2025 年成長最明顯的類別，票房金額、售出票數與平均票價皆同步成長。其中音樂劇節目票房金額、售出票數與平均票價成長逾兩成，主要受惠於國外大型音樂劇帶動。而親子節目多以國內團隊為主，票房金額、售出票數與平均票價同步逐年成長，顯示家庭客群觀演的穩定需求。

2025 年 OPENTIX 消費會員數達 36.4 萬人（年增 4%），其中透過網路購票之比例已攀升至八成。在年齡分布上，26 至 45 歲族群為藝文消費之主力核心，人數達 19 萬人（占整體 56%），年消費金額中位數約落在 2300 至 2500 元區間； 46 歲以上族群之年消費金額中位數則接近 3000 元，具備較高消費力。

值得關注的是，「回購客」（指歷年曾有購票紀錄並於當年度再次購票者）的占比在 2025 年首度突破五成，達到 18.4 萬人（占 51%）。既有會員更貢獻了平台近七成的售出票數，高黏著度與多次參與的特性已成為支撐市場穩定成長、持續推進的重要基石。

文化幣亦展現亮眼成效。2025 年 13 至 22 歲的青年消費會員數達 4 萬人（占 13%），年增 16%，為所有年齡層中成長最顯著的客群。文化幣自 2023 年 6 月上線以來，持文化幣消費之不重複會員累計已達 7.1 萬人，其中高達 47%（約 3.4 萬人）在抵用文化幣後，仍持續回流消費，顯現出極高的政策留存效應與高黏著度。