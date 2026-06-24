三圓豪宅讓利 銷售打85折

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
三圓董事長王雅麟。記者朱曼寧／攝影
三圓董事長王雅麟。記者朱曼寧／攝影

台北市大安區豪宅「台北之星」400億元銷售卡關，三圓（4416）董事長王雅麟昨（23）日表示，為加速去化餘屋，公司今年已啟動讓利策略，中低樓層產品價格較原定價打約85折，目前整體銷售率約達四分之一至五分之一，目標今年全力衝刺銷售，若能順利售出一棟完整產品，將可大幅改善公司財務壓力。

王雅麟指出，「台北之星」當初未採預售方式銷售，加上該案屬都市更新案，取得使用執照後仍需等待都更權利變換等相關程序釐正，耗時超過半年，待所有程序完成後已歷經三、四年時間，隨後又接連遇到政府打炒房政策，以及商場裝修等因素影響，整體銷售時程被大幅拉長。

他表示，時間成本對開發商而言相當重要，當市場環境轉變、資金成本提高，加上豪宅市場受到政策限制，均對銷售造成壓力，因此公司決定透過價格調整方式積極去化庫存，希望提升成交機會。

談到豪宅市場，王雅麟表示，限制私法人購屋與民眾居住正義無關，許多企業有購置高總價住宅的需求，但現在卻被壓抑；另外，豪宅門檻也沒有與時俱進，現在台北市30、40坪就是豪宅不合理，而諸多限制下，導致資金也都往股市走，但台股已經相對高點，事實上，房地產是相對穩健、很好的標的，盼望政府能適時鬆綁。至於其他在手案件，目前手上最大的為「新隆社區都市更新案」，該案基地面積約4,000多坪，現在進入審查，該案不會受到跳票事件影響。

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