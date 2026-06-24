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三圓私募傳寶佳有意入股 董座王雅麟強調已有三、四組正在洽談中

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
三圓董事長王雅麟。記者朱曼寧／攝影
三圓董事長王雅麟。記者朱曼寧／攝影

三圓（4416）昨（23）日召開股東會，近來因關係人、子公司跳票事件頻傳，財務狀況吃緊，三圓為解決危機，正辦理7,000萬股私募案，傳出寶佳機構有意參與。對此，董事長王雅麟並未否認，不排除任何可能性。寶佳方面，同樣未否認。

業界指出，三圓目前在台北精華地區仍持有不少高價值資產，財務狀況並非因本業經營出現問題所致。由於三圓與寶佳同屬房地產開發商，雙方原本就有往來與互動，因此市場傳出相關消息，並不令人意外。

三圓股東會僅13分鐘就結束，投資人關心三圓大股東、關係企業、子公司等財務狀況問題。王雅麟表示，為擴充營運資金，解決現金流不足問題，初步先加速活化資產，先前已經處分總金額14.5億元的「敦北長城大樓」部分辦公室樓層，以及6.13億元「信義區279社區」案。

此外，三圓亦辦理7,000萬股私募案，昨日傳出寶佳機構有意願參與私募，這個部分，寶佳機構則未正式說明。先前靖天集團總裁陸醒華有意參與私募案救火，王雅麟強調，私募案已有三、四組正在洽談中，但處於保密階段，無法透露未來入股對象。

靖天集團總裁陸醒華兒子陸保綱也進入三圓董事會，不過約半年後，陸保綱請辭董事一職，針對陸家是否願意出資；王雅麟進一步指出，持續有在溝通，但暫時無法透露更多。

此外，三圓昨日也召開重訊記者會，三圓表示，截至6月16日止，欠繳台北市2026年房屋稅4,631萬7,302元遭台北市稅捐稽徵處禁止處分登記兩項不動產。限制範圍包括第一，台北市中山區長安段3小段598地號土地、10000分之940；第二，台北市中山區南京東路2段96號（長安段3小段3431建號）建物、10000分之940二。

三圓表示，上述不動產目前尚未簽約銷售，無違約情事發生，日後繳清稅款，即可解除禁止處分登記。目前本公司因應措施將積極銷售存貨，以期儘速繳清稅款，解除禁止處分登記。

王雅麟表示，財務吃緊最主要的原因就在於旗下豪宅案「台北之星」受到各方面打房的衝擊，包含豪宅限貸令、限制私法人購屋、囤房稅等，而該案整合20多年，先前在規劃時，並不會知道未來市場走向小坪數發展，更不會知道政府會限制私法人購屋，尤其該案是都更改建，拿到使照後，又要等半年以上的都更釐正程序，事實上，至今拿到使照後已經三至四年，但銷售上遇到瓶頸，而種種時間成本下，才會導致爆發財務危機。

三圓財務與私募案概況
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