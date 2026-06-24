消費型態改變與電商崛起影響 量販業界加速轉型布局

消費型態改變與電商崛起影響，國內量販業近年加速展開轉型布局。統一（1216）集團旗下家樂福積極整合集團通路資源，強化綜效，並預計於7月1日啟動更名；全聯集團旗下大全聯則將傳統量販業態與超市生鮮優勢結合，進一步導入家庭體驗設施與餐飲升級，朝「社區百貨」方向發展。

統一集團於2023年完成對台灣家樂福的收購，去年宣布中止與法國家樂福的品牌授權合約。統一董事長羅智先在今年股東會表示，由於授權時程安排，家樂福在6月30日前無法對外公開新名稱，7月1日起也將不得再使用原有品牌名稱，目前相關更名作業正緊鑼密鼓進行中。

在整合策略上，家樂福已納入統一集團通路資源體系，並於去年9月併入OPENPOINT生態圈，後續如何串聯統一集團超過14個品牌通路優勢、進一步放大會員與數據經濟效益，成為市場關注焦點。統一目前家樂福在台灣共布局62家量販店、225家超市與16家高端超市Mia C’bon，日前也宣布2028年第4季將開出全新量販據點，後續營運效益備受關注。

本土零售龍頭全聯亦於去年完成大潤發更名為「大全聯」，並同步啟動轉型為「社區型百貨」的策略。其轉型方向主要因應消費市場多元化趨勢，將量販業態與超市生鮮供應能力整合，並進一步導入家庭體驗與餐飲升級元素，打造更貼近在地需求的複合式商場。