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量販零售店退場再添一例 大全聯中崙店開業22年來從未賺過錢、9月13日結束營業

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
大型量販通路經營壓力持續浮現，潤泰集團潤泰新23日證實，旗下加盟經營的大全聯中崙店將於9月13日結束營業，約160多名員工後續將由全聯協助媒合安置。圖為大全聯MEGA PXMART門市照片。圖／大全聯提供
大型量販通路經營壓力持續浮現，潤泰集團潤泰新23日證實，旗下加盟經營的大全聯中崙店將於9月13日結束營業，約160多名員工後續將由全聯協助媒合安置。圖為大全聯MEGA PXMART門市照片。圖／大全聯提供

大型量販通路經營壓力持續浮現，潤泰集團潤泰新（9945）昨（23）日證實，旗下加盟經營的大全聯中崙店將於9月13日結束營業，約160多名員工後續將由全聯協助媒合安置，象徵量販零售在消費型態轉變下再度出現退場案例。

開幕於2004年的大全聯中崙店，營運已22年，為台灣首家進入台北市核心商圈的「都會型便利量販店」。潤泰新坦言，該店自開業以來長期未能獲利，「其實從來沒有賺過錢」，在電商快速崛起與租金、人力成本攀升的壓力下，最終決定停損退場。

大潤發最初由潤泰集團於1996年創立，台灣業務與品牌經營權已於2022年出售予全聯福利中心，並於2025年整併為「大全聯」。潤泰體系目前僅保留少數加盟門市，包含中崙店與中和店。

潤泰新發言人陳柏宇指出，中崙店過去年營收約9億元，早年虧損可控制在千萬元內，但近年明顯惡化，去年虧損已擴大至上億元。主因在於消費習慣轉向線上，疫情後電商與外送平台滲透率提升，使實體量販客流持續下滑。

為改善營運，潤泰新2019年曾投入數千萬元進行改裝與動線調整，但成效有限。陳柏宇坦言，「疫情後電商仍持續強勢，營運反而下滑」。

此外，租金成本亦成關鍵壓力。公司雖曾與房東協商並獲部分減租，但整體結構未改善，目前租金約占營收8%至9%，加上人力成本上升，使經營持續吃緊，最終決定結束營運止損。

中崙店熄燈後，全台大全聯門市剩21家。全聯表示，單店調整屬正常營運優化，對整體影響有限，未來將依商圈變化調整布局。中崙店周邊2公里內仍有24家門市，加上小時達與全電商服務，消費者採購不受影響。

市場人士指出，中崙店過去仍享有大潤發體系採購規模效益，但在品牌整併後優勢弱化，也使單店競爭力下降。隨著該店退場，潤泰新也將正式退出量販零售實體經營。

目前中崙店約160多名員工，將依勞動法規辦理資遣或退休程序，全聯亦將協助媒合全台職缺。至於潤泰全加盟的中和店則仍維持營運，每年營收約10億元以上。業界認為，此案反映量販業在電商化與成本上升壓力下，持續進入結構調整階段。

大全聯營運概況
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