Buffet品牌從單純櫃位 變身流量密碼

6月12日，太空科技巨頭SpaceX成功上市，股價在IPO後不到幾天就飆升50%，市值不但逼近2.7兆美元，還直接進逼亞馬遜（Amazon）全球第五大上市公司的位置，甚至讓執行長馬斯克（Elon Musk）個人財富暴增到1.3兆美元。馬斯克聘請23家投資銀行和經紀公司，向投資界的每個角落推銷這筆交易，不同以往的是，投資銀行這次對投資人採取的是不二價強硬態度，為什麼會這樣？我們要怎麼解讀？

2026-06-24 06:00