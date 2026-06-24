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Buffet品牌從單純櫃位 變身流量密碼
餐飲已成為百貨商場最重要的集客引擎，Buffet品牌近年更從單純餐飲櫃位，升級為商場流量密碼。台中高端Buffet市場掀起新一波競爭，背後不只是餐飲品牌對決，也反映百貨業者持續深化與大型餐飲集團合作，搶攻人流與高消費客群。
以台中大遠百為例，館內已引進饗賓集團旗下「饗食天堂」，此次再迎來高端日式Buffet品牌「旭集」，同一餐飲集團旗下兩大Buffet品牌同步納入商場版圖。饗賓集團表示，饗食天堂主打大眾聚餐需求，旭集鎖定高端日式料理市場，形成差異化，滿足多元用餐需求。
漢來集團選擇將旗下近年話題度最高的高端Buffet品牌「島語」導入台中漢神洲際購物中心，作為商場重要集客工具。市場觀察，漢來（1268）近年持續透過自有餐飲品牌與百貨資源整合，強化商場競爭力，並加速自有餐飲品牌版圖擴張。
業界指出，大型Buffet通常擁有數百席座位，熱門時段單日可吸引上千人次到訪，帶動穩定且持續的人流效果。
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