吃到飽雙雄激戰台中 高端餐飲競爭升溫

兩大自助餐（Buffet）集團在台中短兵相接。饗賓（7883）旗下日式高級Buffet品牌「旭集和食集錦」7月9日進駐台中大遠百，漢來美食高端Buffet品牌「島語自助餐廳」也將於7月18日插旗台中漢神洲際購物中心，兩大熱門Buffet開幕時間僅相差九天，宣告台中高端Buffet市場競爭正式升溫。

近年台中百貨商場持續朝高端化發展，從新光三越、大遠百，到新開幕的漢神洲際購物中心，餐飲招商已成為百貨競爭關鍵戰場，高單價餐飲品牌更被視為吸引高消費客群、帶動整體客流的重要武器。

旭集與島語同時插旗台中，在中台灣高端餐飲市場正面對決。

饗賓集團首度將旗下「旭集和食集錦」帶進台中市場，進駐台中大遠百南棟8樓，占地469坪、規劃367個席位。延續品牌主打現點現做的日式職人料理，更攜手米其林星級主廚推出台中店限定菜色。旭集主打「一店一景」特色，每家分店空間設計融入在地文化元素，台中店以「江戶東京與當代台中的繁華對映」為主軸打造全新店型。

漢來美食將「島語自助餐廳」開進集團最新的台中漢神洲際購物中心，占地規模約500坪、規劃280個座位。延續「1島檯配1餐酒」的品牌特色，台中店首度規劃全台唯一戶外用餐區，以全新「神祕島嶼」概念打造差異化用餐體驗，成為最大亮點。

值得注意的是，漢來美食同步強化會員經營策略。不同於過往全面開放訂位模式，島語台中店將採兩階段開放訂位，首波於昨日上午先開放《來美食PLUS》會員領取限量500張優先訂位券，安排7月2日優先現場訂位，第二階段才全面開放一般消費者預約，反映餐飲業者近年將會員制度結合熱門品牌訂位機制，強化會員經營。