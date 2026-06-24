傳產下半年接單有望續紅 經濟部樂觀看待成長動能

傳產接單春燕來了。經濟部昨（23）日表示，全球預測機構未再下修全球經濟成長率，在美伊和平協議下，經濟不會再惡化，加上半導體對傳產帶來外溢效應，以及低基期因素，下半年傳產接單有望續維持正成長。

經濟部統計，5月傳產四大貨品中，基本金屬製品、機械產品、化學品接單都呈正成長，僅塑橡膠製品呈負成長。看起來傳產表現不一，部分客戶採購觀望。若以前五月累計接單來看，傳產接單則都是正成長。

過去以來，傳產接單表現較好，通常受惠AI。例如，銅箔及銅箔基板受惠AI應用持續擴增；機械產品則受惠半導體業者續擴充產能，帶動相關設備需求提升等。

經濟部統計處長黃偉傑說，3月中東戰爭也為傳產帶來一波急單，油價上漲使塑橡膠受惠；進入5月急單已趨緩，但這不意味傳產下半年不會好。

他分析，傳產接單本來就有低基期，現在美伊有和平協議，雖然仍有不確定性，但S&P Global最新6月對全球經濟成長率預測已不再下修，和5月呈持平，換言之，停止自3月以來對全球經濟成長率的下修，意味著在美伊和平協議下，全球經濟不會再往下走。更重要是通膨壓力降低，消費需求可望成長。他認為，今年下半年傳產接單仍會正成長。

經濟部統計，5月基本金屬製品接單21.6億美元，年增9.6%，主因銅箔及銅箔基板受惠AI應用擴增、銅價高於上年同月；機械產品訂單21.7億美元，年增22.5%，主因半導體業者續擴充產能，帶動相關設備需求提升，加上自動化設備訂單延續。

5月塑橡膠製品接單14.6億美元，年減0.9%，主因塑膠原料受需求疲弱影響；化學品接單14.7億美元，年增5.3%，主因產業用化學品及藥品接單成長。