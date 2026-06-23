LG搶攻中南部商用空調市場 台中空調學院正式啟用

全球智慧生活解決方案公司LG電子23日宣布，正式啟用「LG HVAC Academy台中空調學院」，進一步強化中南部市場的空調產品展示、教育訓練、實機操作與顧問諮詢等服務功能，全力搶攻中南部商用空調市場。

台灣LG電子董事長金建一表示，隨著淨零轉型與智慧建築趨勢加速發展，市場對高效節能的空調需求持續提升。繼台北空調學院之後，LG在台中成立全新據點，期望進一步提升對中南部市場的服務深度與覆蓋範圍，持續完善LG在台灣的空調服務。

根據統計，國內空調市場一年的規模約在600億至700億元間，家用與商用各占一半。近幾年中南部產業與商業發展持續升溫，從科技廠辦、大型購物中心、連鎖餐飲到住宅與商辦建案，皆帶動市場對高效節能與智慧化空調的需求。

為回應區域發展趨勢，LG在台中打造據點，空間規模約台北空調學院的四倍，並整合家用與商用空調展示、實機操作、教育訓練及顧問諮詢等功能，同時導入AHU空調箱展示與動態實作安裝課程，串聯產品體驗、技術交流與專業培訓，提供更完整的一站式服務平台。

此次開幕，亦邀請LG亞太區ES生態解決方案事業部門負責人權純郁常務來台，分享LG在空調領域的發展策略與未來布局，凸顯LG總部對台灣中南部市場發展潛力的高度重視。

權純郁指出，在全球市場上，LG持續於北美拓展資料中心冷卻業務；並在歐洲以Multi Vi解決方案推動高效節能與低碳應用。台灣作為亞太重要市場之一，LG將持續深化在地布局，透過智慧控制與能源管理方案，協助企業提升能源效率與整體營運效能。

LG擁有涵蓋家用、商用、AHU空調箱及中央空調系統等完整的產品陣容，可依不同產業與建築場域需求，提供整合式空調解決方案。

因應中南部大型商業空間、商辦及產業園區需求持續成長，LG台中空調學院特別以「Multi V i AI智慧變頻空調系統」與AHU空調箱作為展示重點。

權純郁表示，Multi V i可依環境條件自動調節運轉模式，在提升空間舒適度的同時兼顧節能效率與低噪音表現；AHU空調箱則適用於大型商場、餐飲與飯店等商用場域，提供穩定且高效率的空調解決方案。

憑藉高效節能、彈性配置與智慧管理等優勢，LG商用空調已逐步拓展至中南部多元場域。如彰化埔心鄉農會導入LG變頻多聯式商用空調系統與BECON雲端智慧管理平台；高雄海洋科技產業創意專區則整合LG商用空調系統、全熱交換器及雲端管理平台，展現LG在商業空間及產業場域的實際應用成果。

台中空調學院也將成為中南部重要的空調技術交流與人才培育平台，除產品展示外，LG亦規劃實機操作與動態安裝課程，讓合作夥伴與技術人員能更全面掌握產品應用、系統整合及實務操作重點。

LG持續與學界互動，並與國立勤益科技大學就產業趨勢與技術應用進行交流，期望強化教育與產業之間的連結。

勤益科大工程學院院長管衍德表示，面對產業朝向智慧化與高效能發展，學校與企業之間的互動也非常重要，才能讓人才培育更貼近實際需求。未來也期待透過更多交流機會，讓學生接觸實際設備與應用情境，縮短學用落差。

金建一指出，LG台中空調學院的啟用，象徵中南部服務與技術支援的強化，也展現LG深耕台灣市場的長期承諾。

他強調，LG未來將持續透過產品創新、專業培訓及產業交流等面向深化布局，攜手合作夥伴培育人才，推動產業穩健發展，讓創新科技更自然地融入日常生活，實現Life’s Good的品牌價值。

LG電子23日宣布，正式啟用「LG HVAC Academy台中空調學院」。記者宋健生／攝影