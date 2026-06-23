山林體驗搬進城市！大尺度露台宅搶攻中科新貴減壓市場

近年台灣房市回歸自住與生活本質，除了地段、學區與交通等硬實力，愈來愈多換屋族開始反思住宅的「生活質感」。其中，兼具自然景觀、休閒功能與空間彈性的「露台戶」，因具備無法複製的稀缺性，成為近期台中高資產市場上備受矚目的焦點。

疫情後居家時間增加，現代人對生活品質的定義，已從過去單純追求「室內坪數」，轉向追求「空間彈性」與「自然感官」。尤其在生活節奏高壓的科技產業族群中，近年颳起強烈的戶外機能風潮。

一個能夠在晨間做瑜珈、午後種植花草、夜晚陪伴毛小孩，甚至規劃戶外餐敘的露台空間，已成為許多中科高階主管與換屋族的「標準配備」，詢問度明顯提升。

位於台中十二期重劃區的「麗晨花果山」，近期即因露台戶產品受到市場關注。全案基地面積約838坪，位於青海路二段、福科二路與上安北街口，規劃地上15層、地下4層，共94戶住宅及3戶店面，目前已正式落成，住戶陸續入住。

市場專家分析，十二期重劃區近年受惠於中科設廠效應、七期政治經貿中心與水湳經貿園區的「三軸串聯」，加上緊鄰74號快速道路與國道一號的交通戰略優勢，已成為台中市區最關鍵的換屋聚落。

「麗晨花果山」鄰近青海路生活軸帶，可快速連結新光三越、大遠百、秋紅谷及水湳中央公園，兼具頂級生活便利性與低密度居住環境品質。

值得注意的是，「麗晨花果山」訴求以「山居聚落」為設計概念，社區規劃果樹庭園、生態水景、林蔭步道與屋頂農園，希望讓自然景觀融入日常生活。

相較一般住宅社區著重公設機能，「麗晨花果山」則將更多空間留給植栽、生態與戶外活動場域，營造具自然感的居住環境。

以近期流行的露台戶來說，「麗晨花果山」擁有44坪兩房、51坪三房以及63坪三房等規劃。露台空間約7坪左右，可依住戶需求規劃為花園、閱讀區、戶外餐廳、親子活動區或毛孩活動空間，提供一般住宅較少見的生活彈性。

麗晨建設特助簡欽松指出，近期來客中不乏企業主、醫師及高資產換屋族群，這群客戶除了看重地段，更在意空間能否真正回應生活本質。

簡欽松表示，許多客戶在親自步入露台、感受到微風與採光的流動後，皆對這種「在城市中擁有山林生活」的延伸感留下深刻印象。隨著全案正式落成，社區植栽逐步成形，實景呈現也讓更多購屋族能夠直接感受未來生活樣貌。

業者分析指出，在市區土地稀缺、住宅規劃趨向高密度的市場環境下，大尺度露台空間更顯珍貴，預期這股「露台宅」風潮將持續引領台中自住市場。

「麗晨花果山」將空間留給植栽、生態與戶外活動場域，營造具自然感的居住環境。業者提供

「麗晨花果山」以「山居聚落」為設計概念，希望讓自然景觀融入日常生活。業者提供