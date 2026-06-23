烏克蘭直擊／能源與軍工 是烏克蘭重建中台灣最大的商機

烏克蘭重建商機研討會暨媒合會，23日在波蘭舉行，烏克蘭利沃夫市強調，任何製造業企業，無論規模大小，遷往烏克蘭都是不錯的選擇。此外能源與無人機更是最具潛力並且適合台灣企業投入的領域。

外貿協會秘書長王熙蒙在「烏克蘭重建商機研討會暨媒合會」中表示， 烏克蘭的重建，將是未來十年全球最重要的國際經濟與產業合作工程之一。這不僅需要資金與政策支持，更需要可信賴的產業夥伴、靈活的供應鏈整合能力，以及能夠真正落地執行的技術與解決方案。而這正是臺灣企業的重要優勢所在。此次研討會主要針對烏克蘭重建前景、法規環境與投資機會進行深入分享。

烏克蘭歐洲商會地區協調理事會主席Anton Podilchak指出，在烏克蘭投入能源領域絕對是一個非常值得關注的方向，因為過去五年烏克蘭的產能大幅下降約30%至40%，而且境內的能源運輸也面臨許多問題。因此，這對台灣企業進入市場來說是一個巨大的潛力。

在軍事領域，無人機技術需要台灣豐富的經驗和強大的生產能力。估計每月有25萬至40萬架無人機投入使用，這可能是目前全球最大的無人機市場。因此，烏克蘭不僅是無人機產品的目的地，也是目前進行研發的最佳地點，並且適合在烏克蘭境內建立生產設施。

Anton Podilchak說，我們理解大家對安全的擔憂，但這是完全可行的。烏克蘭企業正在這樣做，外國企業也運作得相當不錯。至於重建發展，烏克蘭經濟亟需大幅提升生產力。因此，如今台灣企業的製造經驗至關重要，需求也很大。任何製造業企業，無論規模大小，遷往烏克蘭都是不錯的選擇。烏克蘭擁有進入歐洲市場的便利管道，目前監管要求也較低，並且擁有非常友善的外商投資環境。此外，烏克蘭大量勤勞敬業、積極進取的藍領工人，而且與歐洲的人力資源市場相比，成本相當低廉。因此，能源產業無疑是台灣企業的理想發展方向。建築、汽車、製造業、工業機械等產業也同樣值得關注。農業以及農產品深加工，並具備出口歐洲、北美和亞洲市場的潛力。

利沃夫市府並希望邀請台灣相關的企業界前往烏克蘭，實地了解烏克蘭的現況與機會，讓更多的企業前進烏克蘭進行投資。

利沃夫市政府投資專案處處長Andril Paviv表示，對於戰時的烏克蘭來說，不僅是生存的問題，還要考慮未來的發展。必須盡可能地將創新引入城市的各個領域。當然，目前對我們來說最重要的是軍事工業和醫療科技產業的創新，正努力將盡可能多的醫療創新引入治療和醫療領域。

自戰爭開始以來，我們建立了鋼鐵科技聚落。我們的鋼鐵科技聚落如今匯集了100多家軍工企業，生產各種無人機和電子設備。這是我們關注的第二個領域，也是最重要的領域，我們在這裡尋求不同的創新。對我們而言，與台灣的合作領域非常重要，因為台灣在這些領域實力雄厚。這些領域包括創新、技術解決方案和各種IT解決方案。我們正努力促成烏克蘭企業與台灣企業以及V市企業之間的聯繫，以便交流知識，並在這些領域分享創新和技術。創新是我們希望與台灣合作的最重要的領域，也是我們希望專注於發展的創新和技術合作領域。目前，我們已經在醫療領域與台灣進行了卓有成效的合作。正如我剛才的演講中所述，和台灣在醫療監管體系以及我們正在實施和支持的各種IT解決方案方面開展了合作，並得到了台灣政府和台灣企業的支持。同樣，我們也在不同的軍事科技產業和IT解決方案領域拓展技術合作。

來自烏克蘭、日本、波蘭與臺灣的政府及企業代表參加烏克蘭重建商機研討會。記者邱馨儀／攝影