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友善環境 創造卓越／永續議題財務化揭露 兩點注意

經濟日報／ 陳盈州（勤業眾信永續轉型服務團隊資深會計師）

ISSB準則要求企業揭露其重大永續風險與機會，並說明相關議題對營運策略、財務狀況、財務績效及現金流量之影響。揭露範圍除涵蓋報導期間外，亦須包括短期、中期及長期之預期影響。企業在辨認永續風險與機會並完成財務影響之質性敘述後，量化資訊的資料蒐集方式將依其性質區分為目前財務影響與預期財務影響，兩者蒐集方式將有所不同。

企業須分別建立適用於歷史資料與前瞻性資訊蒐集與分析流程，並確保所採用的假設、模型及資料來源具合理性與可驗證性，以符合ISSB準則對揭露品質與一致性要求。

一、目前財務影響之量化資訊

目前財務影響是指永續相關風險與機會對企業於報導期間內的財務狀況、財務績效及現金流量所造成的影響。在導入計畫階段，量化資訊資料蒐集由企業自日常營運活動中辨認與重大永續風險與機會相關之永續活動及交易，完成財務資訊蒐集後，再由財會單位進行帳載紀錄核對，以確保資訊與財務報表具連結性與一致性。

鑒於會計處理已具高度成熟性，企業可規劃未來採取的作法於交易發生的當下隨即辨認是否屬於永續活動，若屬之則進行額外資訊記錄，以降低年底須同時編製兩份報告之作業負擔。

在資料蒐集過程中，主要挑戰在於各執行事業單位難以準確判斷何者屬於永續活動，也不易辨認應納入蒐集的財務項目。相對地，財會單位雖熟悉財務資訊處理，惟因非策略執行者，難以確保所辨識的永續相關財務資訊的完整性。

此一認知與職能落差不僅影響量化資訊品質特性，更凸顯跨部門協作在接軌過程中的關鍵性，亦為推動資訊整合與提升揭露品質所不可或缺要素。

二、預期財務影響之量化資訊

預期財務影響是指永續相關風險與機會對企業短期、中期及長期之財務狀況、財務績效及現金流量之預期影響。企業當前執行預期財務影響之資料蒐集，主要以重大永續風險與機會相關策略、既有交易事項、財務預算或財務預測等具備可佐證之內部資訊為基礎。對未來狀況的預測性資訊，則普遍因技能、能力及資源等因素，仍以質性揭露為主。

鑒於預期財務影響常涉及估計，財務項目所涉估計程度，區分資訊取得的難易度，共分為四類：第一類為衡量不確定性極低的財務項目、第二類為衡量不確定性較低的財務項目、第三類為衡量不確定性較高的財務項目，以及第四類，衡量不確定性極高的財務項目。

建議企業於揭露預期財務影響時，應妥善運用上述兩項機制，將資訊蒐集範圍鎖定在當前能力可及範疇內，無須進行全面性搜尋以取得符合相關揭露要求之資訊，惟所取得資訊應具備足夠有用性。

另須留意若相關資訊涉及商業敏感，依據ISSB準則，企業得以不予揭露。

此外，倘若預期財務影響涉及營業收入或其他與獲利相關的會計項目，企業應審慎評估該等揭露是否將觸及《對上市（櫃）公司應公開完整式財務預測之認定標準》所定的規範。

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