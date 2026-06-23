市場觀察／最有利標評選，如何判定明顯差異？

台鐵台北車站商場經營權標案，因第一名與第二名僅差1分，引發外界高度關注。隨著後續議約與申訴程序展開，相關討論也逐漸延伸至「評選結果是否足以反映評審共識」以及「如何判定明顯差異」等制度問題。

一般社會對最有利標的理解，多半停留在「分數高低」或「序位加總」的結果比較，但實際上，序位法本質上是一種相對排序制度，其影響結果的關鍵，往往不只是誰獲得較多第一名，而是是否被個別評審排至較後順位。

依公開資料顯示，本案共有八位評審、八家廠商，總序位合計264。若每位評審採 1、2、3、4、5、6、6、6 排序，則每位評審序位總和為33，八位評審合計為264，與公開結果相當吻合。這顯示，本案很可能採取「後段同序位」設計，以降低後段排序差距對評選結果的影響。

事實上，最有利標作業手冊早已指出，當參與評選廠商數量較多時，可將後段廠商列為相同序位，以避免部分委員透過異常排序影響結果。部分實務案例中，甚至已有機關限制序位範圍不得超過「決標家數加2序位」，藉以降低少數委員排序對最終結果的過度影響。

然而，即使後段序位已被壓縮，前段序位差距仍可能被放大。以本案而言，1至6之間仍存在五個序位差。在前三名僅差1分的情況下，只要有個別評審將某家廠商排至相對後段，就可能對總序位產生關鍵影響。換言之，序位法真正敏感之處，不在於平均分數接近，而在於少數評審排序是否足以改變最終結果。

更值得注意的是，若八位評審完全一致認為某廠商最佳，其總序位理論上應為8；但本案最佳總序位為23，顯示評審委員對前段廠商的看法其實並未完全一致，甚至存在相當程度差異。然而，依據決標紀錄，委員會最終仍認定評選結果「無明顯差異」。

問題在於，現行制度雖要求當評選結果出現「明顯差異」時，應提請委員會討論，必要時甚至辦理複評。

然而，對於何謂「明顯差異」，目前法規仍缺乏客觀量化標準，多僅提供少數案例供參考。由於採購評選結果型態多元，究竟應如何判定「明顯差異」，目前實務上仍缺乏一致且具客觀性的判斷準則。

當制度要求檢視差異，卻沒有一致判斷準則時，「無明顯差異」本身，便容易成為難以被外界檢驗的結論。

此次北車標案真正值得重視的，或許不只是誰得標，而是現行最有利標制度，是否已建立足夠客觀且具一致性的評選差異判定機制。

未來若能進一步建立評審一致性量化指標，例如評分離散程度分析、排序偏離檢核或燈號預警機制，並搭配更合理的序位設計原則，或許將有助於降低類似爭議反覆發生。

公共採購制度的目的，不只是選出得標廠商，更重要的是建立社會對評選程序的信任。當制度本身已意識到序位差距可能影響結果時，如何建立更透明、更客觀且可被檢驗的一致性判定機制，或許才是此次北車標案真正值得重視的制度課題。