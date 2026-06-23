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一度受阻戰火…中油油輪載200萬桶原油駛離荷莫茲 估7月中抵台

中央社／ 台北23日電
因戰火滯留3個月的中油杜拜能源號油輪裝載200萬桶原油，已順利通過荷莫茲海峽正航向台灣。荷莫茲海峽檔案照。（路透）
因戰火滯留3個月的中油杜拜能源號油輪裝載200萬桶原油，已順利通過荷莫茲海峽正航向台灣。荷莫茲海峽檔案照。（路透）

台灣中油公司晚間表示，因戰火滯留3個月的杜拜能源號（DubaiEnergy）油輪裝載200萬桶原油已順利通過荷莫茲海峽正航向台灣，預計7月中旬抵台，將視產銷調度情況，分別在大林煉油廠與桃園煉油廠卸收。

路透社今天報導引述倫敦證券交易所集團（LSEG）及航運追蹤機構Kpler的資料指出，台灣中油承租的超大型原油輪（VLCC）杜拜能源號，載著200萬桶阿布達比及沙烏地阿拉伯的原油，已於夜間駛離荷莫茲海峽，目前正航向高雄。

中油晚間回應證實，杜拜能源號（Dubai Energy）油輪所載原油於美伊戰爭前即已完成裝船，原計劃於3月上旬通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但受海峽封鎖影響，未能依原規劃通行。

中油表示，經船東評估航行安全後，已於今天順利通過荷莫茲海峽，目前正航向台灣，預計7月中旬抵台卸收。

荷莫茲海峽 中油 杜拜

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