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裕民新加坡與江蘇韓通簽署新建散裝船合約 實現千萬載重目標

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

裕民航運（2606）持續擴張高標準環保船隊，旗下子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司於23日正式與江蘇韓通船舶重工有限公司簽署船舶建造合約，訂造2艘211,000載重噸（DWT）Newcastlemax散裝貨輪，並附加2艘同型船的選擇權，隨著本次新船計畫啟動，裕民整體船隊運力正式突破1,000萬載重噸大關。

裕民表示，此次簽約訂造的211,000 DWT散裝貨輪，採用最新節能環保設計與優化船體線型，兼具高載貨容量與能源效益，並配置脫硫塔（Scrubber）及軸發電機（Shaft Generator）等節能減排的設備，同時預留Biofuel Ready及岸電系統（AMP）設計，以因應未來低碳燃料及港口減排趨勢。

面對全球航運產業邁向低碳化趨勢，公司持續透過汰舊換新及船隊優化策略，引進新世代節能船舶，提升營運效率與市場競爭力，同時降低整體船隊碳排放強度，落實ESG永續經營承諾。這批新造船的加入，除有助於優化裕民船隊結構外，亦將進一步強化公司長期營運韌性及市場競爭優勢，鞏固公司於散裝航運市場的領先地位。

目前，裕民航運擁有極具競爭力的多元化船隊，旗下涵蓋海岬型（Capesize）、巴拿馬極限型（Panamax）、超巴拿馬型（Post Panamax）、超輕便型（Ultramax）、水泥專用船、超大型油輪（VLCC）及超大型礦砂船（VLOC）等散裝貨船。此外，因應綠能轉型趨勢，更跨足海洋風電人員運輸船（CTV）、運維服務船（CSOV）及液化天然氣（LNG）運輸船等。加計自有船隊、合資船隊及在建船舶（含本次簽約），裕民船隊總運力合計高達86艘，總載重噸正式突破1,000萬噸大關。

新加坡

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