快訊

抓到了！北市大同區槍擊案槍手落網 懷疑被害人出老千才行兇

台積電盤後鉅額交易2,540元再創歷史新猷 夜盤卻慘綠跌3％

針對「四貸同堂」專案金檢 金管會檢查局畫出兩大監理紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸鋼鐵供給收縮 中鴻、新光鋼、盛餘迎鋼價利多

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中國大陸鋼鐵供給持續減量，最新統計顯示，5月大陸粗鋼產量8,436萬公噸、年減2.7%。示意圖／AI生成
中國大陸鋼鐵供給持續減量，最新統計顯示，5月大陸粗鋼產量8,436萬公噸、年減2.7%。示意圖／AI生成

中國大陸鋼鐵供給持續減量，最新統計顯示，5月大陸粗鋼產量8,436萬公噸、年減2.7%；日均產量272萬公噸，較4月下降2.4%；鋼材產量1.23億公噸，年減2.8%，顯示大型鋼廠減產動作積極，中鴻（2014）、新光鋼（2031）、盛餘（2029）樂見供給減少，有利鋼價支撐。

上市鋼廠主管表示，拉長時間觀察，今年1至5月大陸累計粗鋼產量4.16億公噸，較去年同期減少3.9%；重點鋼鐵企業累計粗鋼產量則下降4.4%，明確釋出訊號，就是大陸鋼鐵產業過去長期困擾市場的供給過剩問題，正在透過政策引導與市場機制逐步改善，全球鋼市受惠。

因為從供需角度來看，產量下降對鋼市具有明顯正面意義，隨著鋼廠控制產量、貿易商降低庫存水位，加上市場對下半年基礎建設及製造業需求仍抱持期待，鋼材價格已逐步展現抗跌能力。

整體而言，中國大陸5月粗鋼、生鐵及鋼材產量全面下滑，且累計產量降幅持續擴大，反映鋼鐵產業正朝供需平衡方向發展。雖然短期仍受雨季、淡季及國際經濟不確定因素影響，但供給收縮已成為支撐鋼市最重要的力量之一。隨著庫存持續去化、產量穩步下降及需求逐步改善，全球鋼鐵市場有望在下半年迎來較為健康的復甦格局，鋼價後市表現值得期待。

鋼鐵 新光鋼 中鴻 盛餘

延伸閱讀

中鋼獲利／5月自結稅前盈餘13.5億元、月增179% 相比去年同期由虧轉盈

十五五經濟隱憂／外銷獨撐經濟 寄望成長新引擎

橋梁掀改建潮 鋼構廠熱身…明年相關商機估逾300億

AI基建需求＋礦產供給收緊 大陸「算力金屬」掀漲價潮

相關新聞

三圓欠繳台北市房屋稅4,631萬元 遭禁止處分登記不動產

三圓（4416）23日召開重訊記者會，三圓董事長王雅麟表示，截至6月16日止，欠繳臺北市115年房屋稅4,631萬7,302元遭臺北市稅捐稽徵處禁止處分登記兩項不動產。

裕民新加坡與江蘇韓通簽署新建散裝船合約 實現千萬載重目標

裕民航運（2606）持續擴張高標準環保船隊，旗下子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司於23日正式與江蘇韓通船舶重工有限公司簽署船舶建造合約，訂造2艘211,000載重噸（DWT）Newcastlemax散裝貨輪，並附加2艘同型船的選擇權，隨著本次新船計畫啟動，裕民整體船隊運力正式突破1,000萬載重噸大關。

聚亨法說會／受惠線材價格上漲 產銷獲利改善

聚亨（2022）23日法人說明會，營運主軸聚焦線材加工、高附加價值產品及一條龍服務模式，營收明顯增長，加上中鋼（2002）調漲第3季線材價格每公噸1,000元，聚亨存貨價格提升，結合海外布局泰國市場需求穩定，後續獲利空間將逐步放大。

大陸鋼鐵供給收縮 中鴻、新光鋼、盛餘迎鋼價利多

中國大陸鋼鐵供給持續減量，最新統計顯示，5月大陸粗鋼產量8,436萬公噸、年減2.7%；日均產量272萬公噸，較4月下降2.4%；鋼材產量1.23億公噸，年減2.8%，顯示大型鋼廠減產動作積極，中鴻（2014）、新光鋼（2031）、盛餘（2029）樂見供給減少，有利鋼價支撐。

崇友股東會／通過配息5.3元現金創新高 在手訂單站穩百億元

崇友（4506）23日召開股東常會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利5.3元，創歷年新高，配發率達81.29％，配發率已連續9年逾七成，崇友表示，受惠在新梯、汰舊換新與維修保養三大業務穩健推進下，整體營運表現延續良好成長動能。

尹崇堯力挺沒變過！姜家煒：給Gogoro很大空間做事

睿能創意（Gogoro）執行長姜家煒今天表示，Gogoro董事、南山人壽董事長尹崇堯非常支持Gogoro，「支持沒有變過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。