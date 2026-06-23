大陸鋼鐵供給收縮 中鴻、新光鋼、盛餘迎鋼價利多

中國大陸鋼鐵供給持續減量，最新統計顯示，5月大陸粗鋼產量8,436萬公噸、年減2.7%；日均產量272萬公噸，較4月下降2.4%；鋼材產量1.23億公噸，年減2.8%，顯示大型鋼廠減產動作積極，中鴻（2014）、新光鋼（2031）、盛餘（2029）樂見供給減少，有利鋼價支撐。

上市鋼廠主管表示，拉長時間觀察，今年1至5月大陸累計粗鋼產量4.16億公噸，較去年同期減少3.9%；重點鋼鐵企業累計粗鋼產量則下降4.4%，明確釋出訊號，就是大陸鋼鐵產業過去長期困擾市場的供給過剩問題，正在透過政策引導與市場機制逐步改善，全球鋼市受惠。

因為從供需角度來看，產量下降對鋼市具有明顯正面意義，隨著鋼廠控制產量、貿易商降低庫存水位，加上市場對下半年基礎建設及製造業需求仍抱持期待，鋼材價格已逐步展現抗跌能力。

整體而言，中國大陸5月粗鋼、生鐵及鋼材產量全面下滑，且累計產量降幅持續擴大，反映鋼鐵產業正朝供需平衡方向發展。雖然短期仍受雨季、淡季及國際經濟不確定因素影響，但供給收縮已成為支撐鋼市最重要的力量之一。隨著庫存持續去化、產量穩步下降及需求逐步改善，全球鋼鐵市場有望在下半年迎來較為健康的復甦格局，鋼價後市表現值得期待。