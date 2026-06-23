尹崇堯力挺沒變過！姜家煒：給Gogoro很大空間做事

睿能創意（Gogoro）執行長姜家煒今天表示，Gogoro董事、南山人壽董事長尹崇堯非常支持Gogoro，「支持沒有變過」，尹崇堯給Gogoro很大的空間，把正確事情做好。姜家煒指出，這可說是潤泰集團的風格，「也是尹董的風格」。

Gogoro下午舉行新車發表會，會後姜家煒接受媒體採訪。展望今年電動機車市況，姜家煒表示，Gogoro於5月在台灣電動機車市場占有率5.85%，6月前2週市占率突破6%，Gogoro持續推出新車款擴大台灣市場，預期今年銷售會比去年好。

觀察電動車趨勢，姜家煒指出，電動車存在是必然的事實，也是無法回頭的趨勢，Gogoro會持續把電動機車做好，推出正確的車款及好的產品，可持續吸引到消費者，並因應時代消費需求的變化。

媒體問及大股東潤泰集團對Gogoro支持進展，姜家煒表示，過去2年Gogoro董事、南山人壽董事長尹崇堯非常支持Gogoro，「支持沒有變過」，Gogoro要持續成為永續健康的企業。

在財務指標，姜家煒重申，Gogoro今年目標能源事業損益兩平，持續朝向2027年能源服務產生自由現金流，以及2028年車輛事業損益兩平目標邁進。

姜家煒表示，尹崇堯給Gogoro很大的空間，把正確事情做好，這可說是潤泰集團的風格，「也是尹董的風格」，透過長線的支持，讓Gogoro有時間和足夠的資源，進行好的轉型，「Gogoro正在有節奏的軌道上」。

在新電池技術布局，姜家煒表示，Gogoro持續關注包括固態電池等新一代電池技術發展進程，固態電池關鍵在於量產性以及價格區間等議題，Gogoro也關注圓柱型電池等發展。

至於在概念車布局，姜家煒指出，Gogoro會持續研發相關技術，預期未來1至2年適當公布，Gogoro也持續布局電池、電機馬達與控制器、以及熱管理的整合方案。

在越南市場布局，姜家煒表示，目前當地合資公司與胡志明市的企劃仍在審核中，審核通過就可進入試跑階段。

姜家煒指出，相關企劃期盼Gogoro可帶著台灣產業銜接東南亞市場下一個機會點，Gogoro布局越南，絕對不是只有Gogoro本身，包括車子、電池等上中下游產業鏈都可一起出海。