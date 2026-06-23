快訊

抓到了！北市大同區槍擊案槍手落網 懷疑被害人出老千才行兇

台積電盤後鉅額交易2,540元再創歷史新猷 夜盤卻慘綠跌3％

針對「四貸同堂」專案金檢 金管會檢查局畫出兩大監理紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

尹崇堯力挺沒變過！姜家煒：給Gogoro很大空間做事

中央社／ 台北23日電
Gogoro執行長姜家煒。聯合報記者林海／攝影
Gogoro執行長姜家煒。聯合報記者林海／攝影

睿能創意（Gogoro）執行長姜家煒今天表示，Gogoro董事、南山人壽董事長尹崇堯非常支持Gogoro，「支持沒有變過」，尹崇堯給Gogoro很大的空間，把正確事情做好。姜家煒指出，這可說是潤泰集團的風格，「也是尹董的風格」。

Gogoro下午舉行新車發表會，會後姜家煒接受媒體採訪。展望今年電動機車市況，姜家煒表示，Gogoro於5月在台灣電動機車市場占有率5.85%，6月前2週市占率突破6%，Gogoro持續推出新車款擴大台灣市場，預期今年銷售會比去年好。

觀察電動車趨勢，姜家煒指出，電動車存在是必然的事實，也是無法回頭的趨勢，Gogoro會持續把電動機車做好，推出正確的車款及好的產品，可持續吸引到消費者，並因應時代消費需求的變化。

媒體問及大股東潤泰集團對Gogoro支持進展，姜家煒表示，過去2年Gogoro董事、南山人壽董事長尹崇堯非常支持Gogoro，「支持沒有變過」，Gogoro要持續成為永續健康的企業。

在財務指標，姜家煒重申，Gogoro今年目標能源事業損益兩平，持續朝向2027年能源服務產生自由現金流，以及2028年車輛事業損益兩平目標邁進。

姜家煒表示，尹崇堯給Gogoro很大的空間，把正確事情做好，這可說是潤泰集團的風格，「也是尹董的風格」，透過長線的支持，讓Gogoro有時間和足夠的資源，進行好的轉型，「Gogoro正在有節奏的軌道上」。

在新電池技術布局，姜家煒表示，Gogoro持續關注包括固態電池等新一代電池技術發展進程，固態電池關鍵在於量產性以及價格區間等議題，Gogoro也關注圓柱型電池等發展。

至於在概念車布局，姜家煒指出，Gogoro會持續研發相關技術，預期未來1至2年適當公布，Gogoro也持續布局電池、電機馬達與控制器、以及熱管理的整合方案。

在越南市場布局，姜家煒表示，目前當地合資公司與胡志明市的企劃仍在審核中，審核通過就可進入試跑階段。

姜家煒指出，相關企劃期盼Gogoro可帶著台灣產業銜接東南亞市場下一個機會點，Gogoro布局越南，絕對不是只有Gogoro本身，包括車子、電池等上中下游產業鏈都可一起出海。

Gogoro 尹崇堯 南山人壽 潤泰集團 電動機車

延伸閱讀

南山人壽股東會／尹崇堯談父親尹衍樑：傳承精神往前邁進

尹衍樑辭世後首度露面談父親 尹崇堯：有大俠風範

南山人壽股東會／尹崇堯：獲利可能會比去年好上一截

南山人壽將推在宅醫療新保單？范文偉曝「這時間」送件申請試辦

相關新聞

三圓欠繳台北市房屋稅4,631萬元 遭禁止處分登記不動產

三圓（4416）23日召開重訊記者會，三圓董事長王雅麟表示，截至6月16日止，欠繳臺北市115年房屋稅4,631萬7,302元遭臺北市稅捐稽徵處禁止處分登記兩項不動產。

裕民新加坡與江蘇韓通簽署新建散裝船合約 實現千萬載重目標

裕民航運（2606）持續擴張高標準環保船隊，旗下子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司於23日正式與江蘇韓通船舶重工有限公司簽署船舶建造合約，訂造2艘211,000載重噸（DWT）Newcastlemax散裝貨輪，並附加2艘同型船的選擇權，隨著本次新船計畫啟動，裕民整體船隊運力正式突破1,000萬載重噸大關。

聚亨法說會／受惠線材價格上漲 產銷獲利改善

聚亨（2022）23日法人說明會，營運主軸聚焦線材加工、高附加價值產品及一條龍服務模式，營收明顯增長，加上中鋼（2002）調漲第3季線材價格每公噸1,000元，聚亨存貨價格提升，結合海外布局泰國市場需求穩定，後續獲利空間將逐步放大。

大陸鋼鐵供給收縮 中鴻、新光鋼、盛餘迎鋼價利多

中國大陸鋼鐵供給持續減量，最新統計顯示，5月大陸粗鋼產量8,436萬公噸、年減2.7%；日均產量272萬公噸，較4月下降2.4%；鋼材產量1.23億公噸，年減2.8%，顯示大型鋼廠減產動作積極，中鴻（2014）、新光鋼（2031）、盛餘（2029）樂見供給減少，有利鋼價支撐。

崇友股東會／通過配息5.3元現金創新高 在手訂單站穩百億元

崇友（4506）23日召開股東常會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利5.3元，創歷年新高，配發率達81.29％，配發率已連續9年逾七成，崇友表示，受惠在新梯、汰舊換新與維修保養三大業務穩健推進下，整體營運表現延續良好成長動能。

尹崇堯力挺沒變過！姜家煒：給Gogoro很大空間做事

睿能創意（Gogoro）執行長姜家煒今天表示，Gogoro董事、南山人壽董事長尹崇堯非常支持Gogoro，「支持沒有變過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。