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三地能源股東會全面改選 充實「多元經理人與法遵」陣容

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
三地能源日前完成董事改選，落實專業經理人治理。圖前排左二為董事長鍾炳利。圖／三地能源提供
三地能源日前完成董事改選，落實專業經理人治理。圖前排左二為董事長鍾炳利。圖／三地能源提供

三地能源（6946）今日（23）宣布，日前已順利召開股東常會，會中除承認114年度營業決算案（全年合併營收達新台幣1,084,213仟元）外，並完成新任董事改選及委任。為貫徹三地集團先前公告「全面引進專業經理人制度與深化專業化治理」的核心政策，公司將董事會席次充實至九席（含獨立董事三席），成員組成涵蓋上市櫃財務管理、集團策略規劃、大交通運輸、綠能技術，以及司法與法律會計等領域，深化集團一條龍策略整合，引進財務、法律與風險控管專家以高度產業互補性與經理人專業，全面升級企業自律與內控規格。

三地能源表示，隨著旗下「光、充、儲、售、大交通」五合一整合服務邁入實質營運期，董事會的首要戰略是深化核心經理人的直營管理與大資本調度能力。

本次法人董事代表的策略性調整中，三地能源引進北基國際財務長韓佳憲，以及現任三地集團策略長李建賢進入董事會。公司將借重韓佳憲在上市櫃財務控制之長才，以及李建賢在集團核心策略、都市計畫背景與大交通客運版塊推進的實務經驗。此舉不僅依循集團推動專業經理人治理的承諾，更能全力強化公司在大資本操作與大交通商業模式的縱向整合，協助旗下特爾電力、電動巴士業務及光儲統包工程（EPC）擴大市場規模。

此外，為因應全球AI資料中心與半導體供應鏈對綠電資產在法遵、自律及資安防護上的嚴格審查，本次董事會亦配合專業經理人政策，優化董事會的多元專業組成。

一般董事席次上，新增引進在法律與公司治理具備深厚歷練的方娜蓉，以及具備國家基礎設施與資安視野的楊國強共同加入；而在負責督導內控的審計委員會（獨立董事）部分，則由浩富集團家族辦公室律師劉思妤、浩富聯合會計師事務所執業會計師林維婕，以及前台電嘉南供電區處副處長王春木三席全數續任。三地能源期望透過法律、會計、電力工程與資安等全方位專家的共同督導，將企業內部控制拉高至最高標準。

營收 法律

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