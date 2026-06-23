康舒亮相Power2Drive Europe 加速布局歐洲電動車電力市場

電源大廠康舒（6282）於23日參加德國慕尼黑舉行的Power2Drive Europe，展示的內容涵蓋車載電源轉換產品，以及與Chargepoint合作開發的充電樁方案，展現從車載電力到充電基礎設施的整合能力，並藉此進一步深化歐洲電動車電力系統與充電應用市場布局。

IEA指出，2025年歐洲電動乘用車銷量約420萬輛，約每三輛新車中就有一輛是電動車。公共充電點全年新增約26萬個，年增約20%。隨著歐洲電動車市場與充電基礎設施持續成長，電動車能源效率、智慧充電與充電網路建置，已成為推動歐洲e-mobility發展的重要關鍵。康舒此次展出的車載電源轉換產品及充電樁方案，正呼應歐洲市場對電動車電力架構與充電網路升級的需求。

康舒電源與能源事業發展副總經理李忠憲表示，歐洲是全球電動車與充電基礎設施發展的重要市場，也是康舒持續拓展國際電動動力事業布局的關鍵區域。康舒過去已累積與美國、日本車廠，以及充電樁國際大廠共同開發產品的經驗，此次參與Power2Drive Europe，不只是展示產品，更是康舒在既有國際合作基礎上，加速布局歐洲電動車電力市場的重要一步。未來康舒將以車載電源、充電基礎設施與系統整合能力，支持車廠、充電設備商，及充電營運商，加速電動車與充電應用的市場導入。

康舒本次展出400V與800V的2-in-1 Combo系列，整合具V2L功能的11kW車載充電器（OBC）與3kW DC/DC，支援不同電動車平台對高效率車載電源轉換的需求。同時，現場也展示了DC/DC電源轉換產品，包括800V to 48V/12V 6kW雙輸出轉換器，以及400V to 12V 3kW轉換器。相關產品具備高效率與寬電壓輸入範圍，符合車規功能安全ISO 26262要求，並預計於2026年第3季取得ISO 21434 Cybersecurity認證。此外，康舒也展出與ChargePoint合作開發的充電樁，展現從車載電力到充電基礎設施的整合能力。