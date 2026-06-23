CHARGESPOT正式進駐7-ELEVEN 擴大共享電力服務

智慧型手機已成為現代人生活不可或缺的重要工具，穩定的電力供應也逐漸從個人需求轉變為城市運作的重要基礎。全台最大、跨國共享行動電源租賃品牌CHARGESPOT宣布與7-ELEVEN展開合作，預計在8月底前進駐300間門市，進一步擴大共享電力服務覆蓋範圍。

近年來，超商的服務豐富多元。除了提供商品販售服務外，也逐漸發展成為民眾日常生活中的重要服務據點，涵蓋物流取件、票務服務、繳費、金融服務等多元功能。隨著數位生活型態日益成熟，消費者對於電力補給的需求也同步提升，使共享電力服務成為超商服務版圖中的項目之一。

根據CHARGESPOT觀察，現代人高度仰賴智慧型手機進行導航、通訊、行動支付、社群互動，甚至延伸至工作與學習。行動電源從備援工具逐步轉變為日常生活的基礎配件，民眾對即時電力補給的需求持續成長。

此次合作結合7-ELEVEN遍布全台通路優勢與CHARGESPOT的共享電力服務網絡，第一階段進駐300家門市，未來陸續進駐全台7-ELEVEN 門市，提供行動電源租借與歸還服務。CHARGESPOT透過此次合作強化服務網絡密度，品牌亦持續與各類零售通路、交通樞紐及生活場域合作，透過多元據點布局提升服務可近性，完善共享電力服務生態系。

目前CHARGESPOT服務已遍及台灣、日本、香港、澳門、泰國、新加坡、澳洲、英國及義大利等地，持續透過跨國租借服務串聯不同城市與旅遊場景，強化跨境共享電力網絡。消費者能在需要時取得電力服務、使用完畢後歸還，不僅有助於降低閒置資源，也提升整體使用效率與循環價值。

CHARGESPOT採取集中化營運與管理模式，透過系統即時監測設備使用狀態，並結合標準化維護流程與定期檢測機制，確保設備在流通過程中維持穩定品質與一致性。共享模式透過系統化監控與生命周期管理，使設備狀態更具可追溯性與一致性，進一步提升使用上的安心感與穩定體驗。