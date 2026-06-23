第1季全球電動車牽引逆變器裝機量淡季具韌性 高壓化成發展主軸

根據TrendForce最新電動車牽引逆變器研究，2026年第1季為車市傳統淡季，全球牽引逆變器裝機量約682萬台，較2025年同期的669萬台微幅成長1.9%，整體電動化動能未見明顯衰退，展現市場在淡季中仍具備穩定韌性。

從年度趨勢來看，2025年全年裝機量達約3,235萬台，較2024年的2,721萬台成長18.9%，2026年預估將攀升至3,640萬台，年增12.5%。

觀察區域市場表現，中國大陸市場的電動車銷量較去年同期衰退19%，西歐市場則成長28%，成為市場成長主要推動力。在車輛動力類型方面，純電動車（BEV）仍為逆變器市場的主流搭載平台，2026年第1季裝機量達349萬台，占整體約 51%；插電混合動力及增程式混合動力車（PHEV及REEV）裝機量達約165萬台，油電混合車（HEV）則約168萬台，顯示多種電動化技術並存發展。

從電壓平台來看，高壓化趨勢明確。大於550V（對應 800V 平台）2026年第1季裝機量達92萬台，較2025年同期的76萬台成長 21%。此外，SiC-MOSFET逆變器裝機量同步成長至約117萬台，較2025年同期成長7.4%，顯示高壓平台與碳化矽逆變器滲透率持續提升，有助於提升整車電力運用與快充效率。

TrendForce指出，逆變器2026年第1季平均單價約531美元，較前季546美元略低，未受功率半導體漲價影響。主要原因在市場競爭激烈又適逢傳統淡季，且供應商仍握有一定比例的舊成本安全庫存，加上短期內部份供應商可能採取自行吸收漲幅以維持市占率的策略。長期而言，將考驗整車廠及相關供應商承壓能力，部份車廠已於2026年第2季發布整車漲價通知，逆變器均價是否實際調漲，將待觀察。