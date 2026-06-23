朝農業永續邁進 台肥陳右欣：今年肥料袋回收量挑戰十萬大關

朝向減塑減碳與農業永續的藍圖持續邁進，台肥（1722）早從2024年就與下游廠商共同攜手，開啟「肥料袋回收永續計畫」。朝農業永續邁進，台肥總經理陳右欣表示，今年回收據點要擴增至兩位數，且全年肥料袋回收量要挑戰十萬大關。

台肥表示，雲林斗南與四湖農會長期參與台肥回收肥料袋計畫，今年又有台中的大安與龍井農會、苗栗公館農會、新竹新埔農會、以及宜蘭三星地區與礁溪農會熱情響應，顯示永續願景的種子在今年遍地開花，預期下半年將有更多農會陸續共襄盛舉。

身為國內最大肥料供應商，台肥每年生產的肥料袋數量高達一千四百萬只左右，多數農友均視其為便利的垃圾袋或是防洪沙包，然而肥料袋碎裂脆化之後會污染土壤，成為自然環境的隱藏危害。

出身農會的陳右欣指出，肥料回收袋是一場艱難持久戰，因為這不只是單純的逆物流農廢回收運動，更難突破的是翻轉觀念與行動落實。

陳右欣指出，回收時的收集與清整，更需要耗費大量時間與人力成本，但台肥視其為對土地的報恩行動，為了要建立良善的永續循環體系，台肥鼓勵並串聯農友發起廢棄肥料袋回收行動。

陳右欣說明，使用過後的肥料袋，可轉為「再利用的原料」，最後由塑膠大廠運用回收塑料、製造出農用為主的塑膠製品，如收納箱、水桶、棧板等，讓良善循環的成果可以回饋到農友的手心。