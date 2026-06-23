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泰山社宅工地發生工安意外 住都中心：全力協助家屬

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
貴和安居A社宅外觀。圖／取自國住都官網
貴和安居A社宅外觀。圖／取自國住都官網

新北市泰山區「貴和安居A」社會住宅工地凌晨發生工安意外，一名夜間保全人員於巡視工地時不慎跌落水溝，不幸身亡。國家住都中心對此表達深切遺憾與不捨，已啟動後續關懷及事故調查機制，並全力協助家屬處理相關事宜。

國家住都中心指出，已責成統包廠商積極與家屬聯繫，盡速提供保險理賠及撫卹補償等協助，務求給予家屬最完善的支持與照顧，同時，也將全力配合警方及勞檢單位調查，釐清事故發生原因。

針對此次意外事件，國住都已立即啟動工地安全檢核作業，並要求統包團隊全面盤點夜間巡邏動線，加強工地內易跌倒、墜落等高風險區域的警示設施、防護措施及夜間照明設備。

國住都表示，後續將全面檢討工地夜間安全管理機制，並持續強化職業安全衛生宣導與管理作為，以避免類似事件再次發生。

社會住宅 泰山

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