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中央社宅申請揭曉 高雄福山1,420件搶220戶最熱門

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
高雄市「福山安居」建物外觀。國住都／提供
高雄市「福山安居」建物外觀。國住都／提供

中央社會住宅第2季招租作業暫告段落。國家住都中心表示，2026年第2季中央社會住宅招租已於6月22日截止受理，共收到2,343件申請，後續將進入資格審查階段，預計9月17日公開抽籤，最快12月1日起可陸續入住。

據統計，高雄「福山安居」釋出220戶、受理1,420件申請最為熱門，平均約6.5人競逐1戶；相較之下，台南「新市安居」釋出670戶、受理402件申請，申請件數尚未達供給戶數；同步辦理候補招租的桃園「慈文安居」釋出33戶、受理137件申請，以及台南「新都安居A」釋出174戶、受理384件申請。

國住都指出，目前所有申請案件已進入資格審查階段，申請人若接獲補件通知，應於規定期限內完成補件。若逾期未補件或資料不齊全，恐影響資格審查結果及後續抽籤權益。民眾可透過「安居好室入口網」查詢申請進度及相關通知訊息。

國住都表示，資格審查完成後，將陸續寄發審查結果通知，並於9月17日辦理公開抽籤。中籤民眾後續須依序完成看屋、選屋、簽約及點交等程序，最快可於12月1日起入住。

國住都強調，中央社宅均依循全國一致的興建品質與營運管理標準，持續打造兼具居住品質與生活機能的居住環境。未來也將持續推動中央社會住宅興辦計畫，透過穩定供給與制度優化，提供青年、婚育家庭及各類有居住需求民眾更穩定的租屋選擇。

第2季中央社宅預計9月17日公開抽籤，最快12月起可陸續入住。國住都／提供
第2季中央社宅預計9月17日公開抽籤，最快12月起可陸續入住。國住都／提供

高雄 社宅 社會住宅

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