大全聯中崙店經營22年從未獲利 潤泰新拍板9月13日熄燈

大型量販店經營壓力持續浮現。潤泰新（9945）證實，旗下加盟經營的大全聯中崙店將於9月13日結束營業，160多名員工後續將由全聯協助媒合安置。潤泰新坦言，該店自2004年開幕至今經營逾22年，「其實從來沒有賺過錢」，在電商衝擊、租金及人力成本持續攀升下，最終決定停止營運止血。

潤泰新發言人陳柏宇表示，中崙店過去每年營收大致維持在9億元上下，早年虧損規模尚能控制在千萬元內，但近年營運壓力明顯加劇，去年虧損已擴大至上億元。他指出，公司觀察到近年營收持續下滑，反映消費者購物習慣逐漸轉向線上通路，尤其疫情後電商快速崛起，對實體量販店形成更大壓力。

為改善營運狀況，潤泰新2019年曾投入數千萬元進行店面改裝，希望透過調整店型挽救業績，不過後續成效有限。陳柏宇坦言，「疫情之後電商還是比較強勢，所以感覺營運一直在衰退」。

除消費型態改變外，高租金也是壓垮營運的重要因素之一。陳柏宇透露，公司過去曾多次與房東協商調降租金，房東也曾同意降租，但整體經營結構仍難改善。目前租金成本約占營收8%至9%，在人力成本持續上升下，即使降租後評估仍「經營相當辛苦」，最終決定結束營運。

值得注意的是，中崙店原本過去仍享有大潤發體系共同採購效益，但在大潤發出售給全聯後，相關規模優勢已明顯下降，也讓公司重新評估繼續經營的必要性。隨著中崙店結束營業，潤泰新也正式退出量販零售業務。

陳柏宇表示，目前中崙店約160多位員工，後續將依照法令辦理資遣或退休程序，全聯方面也已表達願意協助釋出全台職缺進行媒合安置。至於由潤泰全球（2915）加盟經營的大全聯中和店，目前營運狀況仍相對穩定，將持續正常營業。