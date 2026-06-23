首季房貸利率2.56%、扛貸金額1,086萬元雙創新高 較三年前增180萬元

新青安2023年上路至今近三年，購屋族房貸壓力有增無減？台灣房屋集團統計聯徵中心最新資料，2026年首季整體申貸案件的房價鑑估值為1,546.6萬，比新青安上路前2023年首季的1,266.8萬還增加279.8萬，平均授信額度也從905.9萬增至1,086萬，等於三年間，房貸族得多扛180萬的房貸。

至於貸款利率也達2.46%，和鑑估值和授信額度皆創統計以來新高點，而購屋坪數則縮減1.5坪，等於房貸壓力增加，購屋坪數反倒縮水！

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，新青安的優勢除了利率補貼和寬限期拉長到五年外，還包括貸款額度上限從800萬提高到1,000萬，從數據上來看，提高的200萬額度，也確實反應於近三年所增加的授信額度，顯示近年市場主力產品參考額度定價，也讓中南部親民區的房價快速跳級，貸款壓力也越來越沉重。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中觀察，今年首季貸款條件也不如以往，貸款成數從2023年首季的72.5%，減少1.5個百分點，降至71%；利率也從平均2.07%提高至2.46%，創下2009年統計以來的單季新高。