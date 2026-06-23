聽新聞
0:00 / 0:00
首季房貸利率2.56%、扛貸金額1,086萬元雙創新高 較三年前增180萬元
新青安2023年上路至今近三年，購屋族房貸壓力有增無減？台灣房屋集團統計聯徵中心最新資料，2026年首季整體申貸案件的房價鑑估值為1,546.6萬，比新青安上路前2023年首季的1,266.8萬還增加279.8萬，平均授信額度也從905.9萬增至1,086萬，等於三年間，房貸族得多扛180萬的房貸。
至於貸款利率也達2.46%，和鑑估值和授信額度皆創統計以來新高點，而購屋坪數則縮減1.5坪，等於房貸壓力增加，購屋坪數反倒縮水！
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，新青安的優勢除了利率補貼和寬限期拉長到五年外，還包括貸款額度上限從800萬提高到1,000萬，從數據上來看，提高的200萬額度，也確實反應於近三年所增加的授信額度，顯示近年市場主力產品參考額度定價，也讓中南部親民區的房價快速跳級，貸款壓力也越來越沉重。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中觀察，今年首季貸款條件也不如以往，貸款成數從2023年首季的72.5%，減少1.5個百分點，降至71%；利率也從平均2.07%提高至2.46%，創下2009年統計以來的單季新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。