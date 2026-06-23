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暑假飲料旺季將至 味全徐文芳：下半年營運審慎樂觀

中央社／ 台北23日電

味全董事長徐文芳表示，今年上半年營運受原物料及包材成本高漲影響，加上中國大陸市場競爭環境趨於激烈，使經營面臨挑戰；不過隨著暑假飲料消費旺季到來，他對下半年營運抱持審慎樂觀態度，將持續深耕台灣市場，並布局海外市場尋求成長機會。

味全今天舉辦股東會，徐文芳會後接受媒體訪問時表示，食品業屬於民生消費產業，獲利受原物料價格波動影響甚鉅，除了原物料之外，包材等成本高漲也影響今年上半年營運表現；味全今年前5個月營收為新台幣86.19億元，年減4.17%。

徐文芳指出，味全近年持續投入產品研發，針對不同年齡層消費需求推出新品，只是新產品從研發到市場發酵需要時間累積，將會持續投入相關資源。

展望下半年，他表示，暑假飲料旺季即將到來，對營運維持審慎樂觀看法，將持續努力提升營運表現。

談到海外市場，徐文芳指出，中國市場近年消費型態改變，競爭環境更加激烈也影響獲利，不過將在既定的政策與策略基礎上持續加速大陸事業的發展，包括聚焦於大客戶精耕與網點擴張增長、聚焦果汁與乳品、資源整合提升成本競爭力、提升供應鏈生產與物流綜效、關鍵人才與專家培育與提升運營系統效益，以面對嚴峻多變的市場環境與競爭挑戰。

他說，味全也將持續深耕台灣市場，同時評估海外市場機會，尋求新的成長動能。

味全 原物料 中國大陸

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