世紀民生進軍專業無人機市場、跨國合作有望近期拍板

世紀民生（5314）23日宣布，繼自主研發中程無人機後，憑藉其晶片設計與微電子整合能力，正式擴大布局進入高附加價值的「專業型無人機」市場。公司指出，目前與母公司上曜集團正與多家國際系統大廠展開洽談，鎖定跨國供應鏈整合與在地化生產契機，相關戰略合作有望於近期正式拍板，展開轉型佈局。

為擴大市場佈局成果實績，公司後續亦將積極參與台灣本土標案，範疇涵蓋強化國防韌性的軍用商規需求，以及深化社會韌性的防災、巡檢與物流等公共安全應用。

根據國外研究機構Grand View Research 最新報告指出，全球無人機市場（包含硬體與無人機服務 DaaS）在 2024 年約為 730 億美元，預計到 2030 年將達到 1,636 億美元，遠超千億大關，2025 至 2030 年間的複合年增長率（CAGR）高達 14.3%，凸顯全球低空經濟與無人機市場規模正迎來爆發期。公司指出，在全球地緣政治催化下，市場對「非紅供應鏈」的資安合規需求日益迫切，為具備藍色供應鏈優勢的世紀民生*創造商機。

世紀民生指出，公司將長年在通訊晶片、AI演算法與微電子系統整合的「IC設計基因」，成功轉化為無人機的「核心大腦」，目前已完成多旋翼、垂直起降（VTOL）等中長程機種開發。在技術可控性上，世紀民生具備七成以上的關鍵零組件自主開發與自製率，並全面導入台灣製造（MIT）之電子元件，杜絕資安漏洞。公司目前已實質掌握飛行控制系統（飛控）、邊緣AI智能追蹤辨識，以及抗干擾自主導航等三大核心技術。在推出中程600公里無人機後，本次進一步延伸至商用載重與專業級無人機，將有效優化高毛利產品組合，有利獲利結構。

展望未來，世紀民生表示，將積極與國際大廠推進在地化生產策略，將為國際合作夥伴發揮更高的營運效益與供應鏈彈性，加上跨足專業型無人機市場並推進國際原廠合作。