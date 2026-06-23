台肥擴大肥料袋回收 拚回收據點擴增至兩位數、目標回收量突破十萬

台肥（1722）表示，為朝向減塑減碳與農業永續的藍圖持續邁進，自2024年就與下游廠商共同攜手，開啟「肥料袋回收永續計畫」。台肥總經理陳右欣並訂下目標，今年回收據點要擴增至兩位數，而過往一年一、兩萬只的肥料袋回收量，今年更要挑戰超越十萬大關。

台肥指出，身為全台最大肥料供應商，台肥每年生產的肥料袋數量高達一千四百萬只左右，多數農友均視其為便利的垃圾袋或是防洪沙包，然而肥料袋碎裂脆化之後會污染土壤，成為自然環境的隱藏危害。

台肥表示，雲林斗南與四湖農會長期參與回收肥料袋計畫，今年又有台中的大安與龍井農會、苗栗公館農會、新竹新埔農會、以及宜蘭三星地區與礁溪農會響應，預期下半年將有更多農會陸續共襄盛舉。

台肥鼓勵並串聯農友發起廢棄肥料袋回收行動；由製造商負責回收清整，將使用過後的肥料袋轉為可再利用的原料；最後由塑膠大廠運用回收塑料、製造出農用為主的塑膠製品（如收納箱、水桶、棧板等等），此外，某些農會開放農友兌換肥料或農產品，此模式也大受歡迎。