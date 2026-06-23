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國內休閒食品大廠聯華食 獨立董事張蔚誠逝世
國內休閒食品大廠聯華食（1231）公告，獨立董事張蔚誠逝世，目前沒有新任名單，未來如有新任名單再另行公告。該公司主要產品包括國人耳熟能詳的可樂果、元本山、萬歲牌堅果產品，
聯華食為國內休閒食品大廠，該公司公司獲利一直表現很穩健，第1季每股稅後純益3.04億元，每股稅後純益1元，獲利跟去年同期持平，休閒事業部觀音廠期望2026年底能完工後，營收、獲利業績有望攀升。
另外，也是國內知名的鮮食代工大廠，重要營收來源分別為休閒事業部及鮮食事業部，休閒事業部生產自有品牌休閒食品，鮮食事業部則主要為國內知名客戶委託生產生鮮食品，受惠於近年來便利商店輕食當道，鮮食部門的營收逐年成長，成為推升營收、獲利新動能。
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