國內休閒食品大廠聯華食 獨立董事張蔚誠逝世

新青安2023年上路至今近三年，購屋族房貸壓力有增無減？台灣房屋集團統計聯徵中心最新資料，2026年第一季整體申貸案件的房價鑑估值為1546.6萬元，比新青安上路前的2023第一季的1266.8萬還增加279.8萬，平均授信額度也從905.9萬增至1086萬元，等於三年間，房貸族得多扛180萬元的房貸。貸款利率也達2.46%，和鑑估值和授信額度皆創統計以來新高點，而購屋坪數則縮減1.5坪，房貸壓力增加，購屋坪數反倒縮水。

2026-06-23 09:56