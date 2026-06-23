快訊

韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

國內休閒食品大廠聯華食 獨立董事張蔚誠逝世

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

國內休閒食品大廠聯華食（1231）公告，獨立董事張蔚誠逝世，目前沒有新任名單，未來如有新任名單再另行公告。該公司主要產品包括國人耳熟能詳的可樂果、元本山、萬歲牌堅果產品，

聯華食為國內休閒食品大廠，該公司公司獲利一直表現很穩健，第1季每股稅後純益3.04億元，每股稅後純益1元，獲利跟去年同期持平，休閒事業部觀音廠期望2026年底能完工後，營收、獲利業績有望攀升。

另外，也是國內知名的鮮食代工大廠，重要營收來源分別為休閒事業部及鮮食事業部，休閒事業部生產自有品牌休閒食品，鮮食事業部則主要為國內知名客戶委託生產生鮮食品，受惠於近年來便利商店輕食當道，鮮食部門的營收逐年成長，成為推升營收、獲利新動能。

營收 聯華

延伸閱讀

PCB 族群 CCL 廠材料再掀起比價行情 AI 帶動高階長期需求

CCL 比價行情熱 台光電、台燿等股價帶勁

衛浴大廠TOTO五年將砸800億日圓攻1奈米材料 早盤股價大漲8%

高端食品塑金術 聯華林德液氮急凍助攻減損、鎖鮮、拓市場

相關新聞

新青安上路三年 房貸族壓力仍增 Q1鑑估值、扛貸金額、利率皆創高

新青安2023年上路至今近三年，購屋族房貸壓力有增無減？台灣房屋集團統計聯徵中心最新資料，2026年第一季整體申貸案件的房價鑑估值為1546.6萬元，比新青安上路前的2023第一季的1266.8萬還增加279.8萬，平均授信額度也從905.9萬增至1086萬元，等於三年間，房貸族得多扛180萬元的房貸。貸款利率也達2.46%，和鑑估值和授信額度皆創統計以來新高點，而購屋坪數則縮減1.5坪，房貸壓力增加，購屋坪數反倒縮水。

新青安害年輕人更苦了？房貸族較三年前多扛180萬！

新青安2023年上路至今近三年，台灣房屋集團統計聯徵中心資料，2026第1季整體申貸案件房價鑑估值為1,546萬，比新青安上路前2023第1季1的1,266萬還增加280萬，平均授信額度也從905.9萬增至1086萬，等於三年間，房貸族得多扛180萬的房貸。

七都掀小宅化浪潮 新天龍國出現「極端現象」

高房價與少子化夾擊，根據591實價登錄統計，2025年七都住宅成交房型與2016年相比，1房及2房產品快速崛起、3房與4房以上接受度下滑，又以新竹縣市最明顯，該區成交占比出現「4房大跌、1房暴增」的極端現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。