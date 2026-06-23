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新青安害年輕人更苦了？房貸族較三年前多扛180萬

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新青安害年輕人更苦了？房貸族較三年前多扛180萬！

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

新青安2023年上路至今近三年，台灣房屋集團統計聯徵中心資料，2026第1季整體申貸案件房價鑑估值為1,546萬，比新青安上路前2023第1季1的1,266萬還增加280萬，平均授信額度也從905.9萬增至1086萬，等於三年間，房貸族得多扛180萬的房貸。

至於貸款利率也達2.46%，和鑑估值和授信額度皆創統計以來新高點，而購屋坪數則縮減1.5坪，等於房貸壓力增加，購屋坪數反倒縮水！

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，新青安把貸款額度上限從800萬提高到1,000萬，從數據上來看，提高的200萬額度，確實反應於近三年所增加的授信額度，成為市場主力產品參考額度定價，也讓中南部親民區的房價快速跳級，貸款壓力也越來越沉重。

觀察今年第1季貸款物件，屋齡三年內的物件佔45.6%，比起三年前的34.9%，增加10.7個百分點，顯示新青安貸款額度提高，加上預售大量推案下的交屋潮，購屋族買新屋的能力和意願大增。

而新屋單價高，在同樣總價帶之下，可買坪數較中古屋小；且房價高漲後，建商為了把總價控制在首購族預算內，將新案的規劃坪數下修，使市場供給趨向小宅化，也導致整體購屋坪數縮水。

觀察今年第1季貸款條件也不如以往，貸款成數從2023年第1季的72.5%，減少1.5個百分點，降至71%；利率也從平均2.07%提高至2.46%，創下2009年統計以來的單季新高。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，第七波信用管制的限貸令2024年9月上路後，銀行核貸從嚴，尤其第二屋貸款成數調降，不僅打亂不少換屋家庭的財務規劃，也導致貸款成數逐季下降。

而不符合新青安條件的購屋者，被迫轉向銀行其他無利息補貼的首購方案，銀行對非單一自住的申貸者，也採取以價制量的策略，使整體的平均貸款利率逐漸攀升。

2023年Q1 vs2026年Q1房貸變化。 資料來源：台灣房屋
2023年Q1 vs2026年Q1房貸變化。 資料來源：台灣房屋

近三年房貸利率成數變化。 資料來源：台灣房屋
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