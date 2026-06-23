康科特旗下康悅藥品攜手寵訊生醫 引進寵物癌症液態切片

佳世達集團（2352）旗下康科特（6518）子公司康悅藥品與寵物精準醫療新創公司寵訊生醫達成策略合作，引進犬類癌症液態切片檢測技術。透過抽血即可進行早期寵物癌症篩檢，以低侵入性且高精準度的分子層級篩檢方案，協助飼主掌握寵物檢康狀況，提升寵物癌症篩檢的精準度，落實預防醫學。呼應集團布局「AI醫療與健康照護」事業藍圖，持續拓展精準健康管理應用場景。

美國獸醫協會數據顯示，約每4隻犬隻就有1隻一生中可能罹患癌症，而10歲以上的高齡犬隻罹癌比例近高達50%。由於多數惡性腫瘤早期並不明顯，如何提早偵測並爭取黃金治療期，已成為寵物臨床醫療的重要課題。

高雄培昱動物醫院特殊寵物專科獸醫師郭建宏指出，傳統臨床癌症診斷高度仰賴侵入性的病理切片，常因高齡動物的體型或麻醉風險過高，讓飼主與獸醫在決策上兩難。新型液態切片技術在臨床上僅需簡單抽血、不需麻醉，即可捕捉早期癌症訊號。不僅降低毛孩檢查風險，更有助獸醫師突破傳統臨床限制。

寵訊生醫執行長顧元杰表示，高階癌症檢測在寵物醫療推廣的成功關鍵，在於建立第一線獸醫師的臨床應用信任，並提升飼主對早期監測價值的認知。此次策略合作將結合康悅藥品於動物醫療通路與供應鏈管理經驗，加速高階分子檢測技術全面進入台灣動物醫院，優化臨床端的精準醫療品質。

康科特董事長劉靜怡表示，隨著寵物逐漸成為家庭重要成員，飼主對於寵物健康管理與預防醫學的需求持續提升。康科特旗下康悅藥品將發揮資源整合與通路管理優勢，針對臨床面臨高齡動物採樣受限、診斷決策不易等痛點，積極引進先進檢測技術，協助獸醫師突破傳統診斷瓶頸，並持續結合通路與臨床資源，完善寵物健康照護服務，推動寵物醫療朝向精準化、預防化發展。

此次合作由康科特、康悅藥品、寵訊生醫三方合作，整合資源、通路、技術，提供高階癌症檢測，未來將逐步推廣至全台合作動物醫院。除優化整體動物醫療服務品質外，亦預期將帶動健檢與通路業務的長期穩定成長。