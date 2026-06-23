王品旗下「肉次方」再開新店！開幕85折 爽吃3小時優惠全台同步延長

人氣燒肉品牌「肉次方 燒肉放題」降肉桃園中正路，「桃園中正店」將於7月1日與鄉親見面並推出多重優惠，第一重「桃園中正店限定」，7月1日-7月10日，成為品牌LINE好友並領券，兩人同行憑券內用消費858元（含）以上套餐享85折優惠。第二重「桃園中壢同慶」，7月15日前到桃園市任一間「肉次方」出示指定票券消費任1套餐，就能免費兌換黑虎蝦1尾，優惠可累贈，點越多送越多，為熱鬧的燒肉饗宴加菜。

「肉次方 桃園中正店」座落在桃園藝文特區，同側有夏慕尼鐵板燒，對面同德五街上還有王品牛排、和牛涮、青花驕和中餐品牌享鴨等知名品牌，此次湊齊燒肉品項，壯大本區美食聚落也滿足消費者多元用餐需求，即日起開放inline與電話預約。

歡慶開幕，7月1日-7月10日成為品牌LINE好友並領券，兩人前往桃園中正店憑券內用消費858元以上套餐享85折優惠。7月15日前，桃園人憑身分證件或LINE票券，到桃園中正或中壢元化店消費任1客套餐，就能免費兌換黑虎蝦1尾，揪團嗑肉最蝦趴。

除了桃園限店活動，叫好叫座的「大爽吃3小時 下午場／宵夜場」也將在全台指定門市延長活動時間，暑假期間把握下午指定時段吃好吃滿，8月31日前，周一到周五下午2點兩人以上同行，可以享用到下午5點。7月30日前，周一到周四晚上8點半攜伴內用，能一路烤到晚上11點半。（台北峨眉店不適用於下午場／宵夜場。高雄夢時代店不適用於宵夜場）