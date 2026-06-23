中鋼5月盈餘增1.7倍

中鋼（2002）昨（22）日公告，5月稅前盈餘13.5億元、月增179%，與去年同期相比由虧轉盈；累計今年前五月稅前盈餘8.7億元，相較去年同期僅1,046萬元大幅躍升8,246%，後市產銷獲利將逐步走進上坡道路。

中鋼指出，5月鋼品銷售量67.3萬公噸，累計前5個月鋼品銷售320萬公噸。5月合併稅前盈餘較4月大幅增長，主要是鋼鐵業銷售單位毛利較上月增加，致營業利益增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收支偏弱。

累計合併稅前盈餘較去年同期大增，同樣受惠鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，但是外幣兌換利益減少，所以致業外收支不利。

中鋼表示，近期全球總體經濟影響仍大，中東戰事影響能源供給，推升大宗商品成本，IMF微幅下修今年全球經濟成長率至3.1%。國內則仍展現高度經濟韌性，全球科技供應鏈需求強勁持續拉動出口，連帶帶動傳產外銷接單成長。

鋼鐵方面，大陸落實粗鋼減產並管制鋼材出口，至今年前四月粗鋼產量同比下滑4.1%，鋼材出口量下滑9.7%，美伊戰事導致伊朗鋼廠減產而出口銳減，供應面限縮帶動第2季國際鋼價大漲。近期國際行情則在漲多後進入高檔盤整分歧局面。

法人指出，從營運結構分析，中鋼獲利改善主要來自鋼鐵事業逐步轉佳，今年來全球鋼市最大的改變，正是市場長期擔憂的供給過剩問題開始改善，過去數年中國鋼鐵產能過大，大量低價出口壓抑國際行情，但隨著中國大陸官方推動「反內捲」政策、限制鋼鐵出口並落實減產措施，亞洲鋼價逐漸回到較合理水準，加上伊朗鋼材出口受阻，供應端持續縮減，市場供需結構已出現明顯修正。

此外，近期鋼價在連續上漲後進入高檔整理階段，國際行情出現分歧與觀望氣氛，但從供需基本面觀察，市場並未重回過去供給氾濫的局面，歐美基礎建設、能源轉型、AI資料中心及電力建設需求仍持續擴大，鋼材消耗量具備穩定支撐。