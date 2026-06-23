橋梁掀改建潮 鋼構廠熱身…明年相關商機估逾300億

極端氣候加劇、橋梁老化問題浮現，加上交通基礎建設升級需求持續擴大，迎來新一波橋梁更新與重建高峰，估計2027年國內橋梁所需鋼結構用量可望達到24萬公噸，商機將超過300億元，鋼構產業鏈中鋼（2002）、中鋼構（2013）、長榮鋼（2211）、東鋼（2006）等專業廠高度受惠。

中鋼董事長黃建智指出，根據中鋼構子公司聯鋼營造的商情顯示，預計到2027年台灣光是「橋梁需求」的鋼結構，就有高達24萬公噸的胃納量。主因在於國內很多國道、省道的區間道路更新，只要過河、過溪都要建橋梁，很多橋梁都接近使用年限，為了公共安全勢必更新。

黃建智表示，以前台灣的橋梁工程沒人要做，大家都嫌預算太低、沒利潤，導致許多做橋梁的鋼鐵同業都把部門收起來、乾脆不做。

「現在可完全不一樣了」，因為極端氣候豪大雨、水災一來，橋樑如果建得不夠堅固，大水一沖全部都毀掉，嚴重影響民生經濟，鋼結構產業鏈看到橋梁這一塊，都覺得是一個非常巨大的級別。

黃建智表示，最顯著的例子就是淡江大橋，百分之百用中鋼的鋼板材料，一座橋總共用了3.4萬公噸高強度鋼板，給建興工廠去負責加工打造，還不包含其他橋樑鋼纜那些別人供應的部分，「這就是內需公共工程的實力」。

上市鋼廠主管指出，鋼構工程的報價通常包含了鋼板材料成本，裁剪、焊接、組裝、防銹塗裝，以及運輸與現場吊裝等費用，換算下來每公噸鋼結構可達11萬元，如果大跨距斜張橋、鐵路橋等特殊大橋，因技術規範極其嚴格，價格會高達12萬元至15萬元以上，明顯優於一般廠辦或大樓常規結構鋼構行情。

加上近年國內電費、人力成本持續上漲，橋梁鋼結構不論抗壓強度、耐震系數以及焊接、塗覆與組裝的技術都更嚴格，明年橋梁鋼結構量達24萬公噸，商機就達300億元規模，後市可期。

其中，中鋼扮演最上游供料核心角色，涵蓋高性能鋼板、高強度橋梁鋼及特殊鋼材，隨著橋梁工程增加，高值化橋梁鋼銷售比重可望提升，進一步改善產品組合與獲利結構。

中鋼構、長榮鋼、東鋼等專業廠都具備大型橋梁鋼構加工與組裝能力，長年布局大型鋼構及公共工程市場，在橋梁、軌道工程及特殊鋼構領域具備豐富實績。