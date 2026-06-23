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和泰小金雞 車美仕開啟 AI 服務新頁

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

和泰集團旗下小金雞車美仕全力研發瞄準AI需求商機，近日發表「AI智能車載系統」，整合生成式AI、大數據分析、智慧導航、安全輔助與健康管理等關鍵技術，開啟AI移動服務新頁，成未來推升營運成長新動能。

車美仕分析，AI智能車載系統不僅是產品升級，更象徵企業角色從「汽車用品供應商」邁向「智慧移動服務提供者」重要轉型。

全新推出的AI智能車載系統於6月上線，首波將搭載於Toyota Corolla Cross與Toyota Corolla Altis車型，後續也將逐步擴展至Toyota Prius PHEV、Toyota Corolla Sport等車款，全面擴大AI智慧移動服務的應用版圖。

隨著生成式AI技術快速躍進，人工智慧正加速從辦公室應用延伸至日常移動場景，重塑人與車之間的互動關係。傳統車載系統多以資訊顯示與娛樂功能為主，而新世代AI智能車載系統則全面升級為「智慧移動助理」，讓車輛從單純的交通工具，進化為能理解需求、主動協助並即時互動的移動夥伴，重新定義駕駛體驗。

車美仕強調，在AI語音服務方面，系統導入大型語言模型（LLM），提供更自然、更貼近人類語境的對話體驗，大幅降低使用門檻，全面提升行車便利性與直覺操作體驗。

智慧導航部分，系統結合AR街道實景導引與即時交通資訊分析能力，並延伸至全台18座大型停車場智慧出口指引、室內停車場導航與道路天候風險提示等功能，協助駕駛精準規劃路線。

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