餐飲業籌措銀彈 備戰海外擴張

餐飲業近期掀起新一波IPO熱潮，除了反映產業資本化趨勢，背後更凸顯大型餐飲集團正加速籌備資金，為海外市場擴張提前備戰。

觀察近期推進掛牌計畫的饗賓（7883）、王品、開展餐飲及香繼光，不難發現海外布局幾乎成為共同發展方向，資本市場也成為支撐國際化的重要後盾。

其中，近期宣布啟動大陸事業群「合品」分拆上市規劃，被市場視為集團加碼中國大陸市場的重要布局。董事長陳正輝表示，大陸是全球競爭最激烈的餐飲市場，但王品已逐步找到經營模式，透過高品質、高性價比及高「顏值」三大策略全面競爭，從菜色設計、店裝風格、供應鏈管理到經營體質同步優化。

目前王品大陸市場店數已重新站上百店規模，截至5月底共有102家門市，顯示海外市場布局再度進入擴張階段。

即將於7月申請上市的饗賓集團，也已將海外市場納入中長期發展藍圖。董事長陳毅航先前透露，未來將評估前進美國及日本市場，希望將旗下Buffet品牌與台灣餐飲經驗複製至海外，尋找下一波成長機會。

開展餐飲近年海外布局則已逐步開花結果。公司指出，香港與上海市場持續展現成長動能，其中香港今年5月已於銅鑼灣新開Dan Ryan’s門店；上海Texas Roadhouse浦東世紀匯店則多次創下單店營收新高，第二家店預計今年下半年進駐上海IAPM商場，持續擴大華東市場版圖。