歐洲台灣形象展 商機引爆

經濟部主辦、外貿協會辦理的2026年歐洲台灣形象展22日在波蘭華沙開展，貿協董事長黃志芳表示，在無人機與相關領域需求強勁下，今年的台灣形象展媒合的商機，將超越以往的所有台灣形象展，創下歷史新高。

隨波蘭、烏克蘭的重建與無人機商機發酵，加上貿協動員全歐洲貿協外館邀請買主，此次吸引來自46國、超過3,000名買主與民眾預登參加，洽談買主353家，安排洽談共954場次，媒合場次創新高。

由於洽談安排持續進行中，預計會有超過千場洽談。此次展區共16家廠商參展，包括漢翔（2634）、錦明、雷虎等14家積極投入洽談會。買主覆蓋十個國家，專區共有110位買主，波蘭買主數量居第一，烏克蘭與荷蘭居次、法國買主位居第三，義西立等國也參與，現場重量級大廠雲集。

黃志芳表示，此次台灣形象展在波蘭舉辦，主要鎖定中東歐與波蘭的戰略地位，中東歐已成為供應鏈重組與基礎建設升級的樞紐。其中，波蘭作為中東歐最大經濟體，扮演連結西歐與烏克蘭重建市場的關鍵角色。近日貿協參訪烏克蘭利沃夫獲得當地高度重視，此次並有包括利沃夫在內的兩個城市代表團參與，顯見台灣在ICT與無人機等相關領域的成果受到各方矚目。

2026歐洲台灣形象展考量台灣產業在數位基礎、系統整合、智慧應用與供應鏈韌性上的實力，聚焦智慧科技、智慧製造、智慧移動;智慧能源、韌性城市、城市重建與安全與無人機。

參展廠商雷虎公司指出，歐洲因為戰爭因素，無人機市場需求強勁，但價格是影響競爭的重要因素，台灣在價格上並未占到優勢，但希望建立與廠商的合作搭配與更多國際廠商進行合作。

漢翔也指出，台灣市場空間有限，必須開發外銷市場，無人機仍需要台灣政府的支持協助，漢翔避開與其他業者的競爭，主力放在中大型的無人機相關領域。