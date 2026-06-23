快訊

AIT處長谷立言專訪：維持現狀 是兩岸對話的基礎

陽光行動／「四貸同堂」借錢買股賭上身家… 金融泡沫風險飆升

世足賽／梅西再封神！登頂「 進球王」 梅開二度率阿根廷提前晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

餐飲 IPO 潮 饗賓拚年底上市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

餐飲業IPO潮再起，今年資本市場接連迎來餐飲新兵，包括饗賓（7883）、王品集團、開展餐飲、繼光香香雞等都將有新一波上市、掛牌計畫，從上市、上櫃到分拆掛牌，餐飲業者近年正加速透過資本市場尋求新一階段成長機會。

Buffet龍頭饗賓集團今年1月登錄興櫃後，預計7月向證交所送件申請上市；王品今年亦宣布啟動大陸事業群「合品」分拆上市規劃；開展餐飲則在股東會通過相關議案後，下半年力拚上櫃；而以「繼光香香雞」聞名的香繼光將於周五登錄興櫃。

從上市、上櫃到分拆掛牌，餐飲業者近年正加速透過資本市場尋求新一階段成長機會。

其中，今年最受市場關注的指標個股為饗賓集團。公司規劃7月向證交所送件申請上市，力拚年底掛牌。董事長陳毅航表示，集團將持續以「餐飲精品化、精品規模化」模式推動成長，並以提升餐飲人，改變餐飲業為發展願景。饗賓全年也預計展店15家，並同步推進品牌調整與新品牌布局。

饗賓今年首季門店數跨越100家店，旗下Buffet品牌仍是展店主力，下半年包括「旭集」預計7月進駐台中大遠百；新品牌「Urban Paradise」也有展店規劃，將持續搶攻高端餐飲市場。因應營運規模擴大，集團今年同步啟動700人大規模徵才計畫。

另外一家積極推進資本化布局的則是開展餐飲。公司表示，去年底完成登錄興櫃後，今年股東會已通過上櫃相關議案，下半年將全力推進上櫃計畫，未來將透過資本市場資源支應品牌投資、展店及潛在併購機會，持續朝多品牌餐飲平台方向發展。

大型餐飲集團王品則啟動海外事業資本化布局。董事長陳正輝日前表示，大陸事業群「合品」已規劃分拆上市。王品近年持續調整中國大陸市場經營模式，目前大陸事業群已連續八季獲利，隨著營運逐步回穩，也啟動獨立掛牌規劃。

至於本周即將登錄興櫃的香繼光，認購價格每股84元，旗下核心品牌「繼光香香雞」全球門市已突破400家，除了兩岸之外，其餘布局涵蓋香港、馬來西亞、美加、越南及菲律賓等市場。市場認為，在國內餐飲市場競爭日益激烈下，餐飲業者正逐步擺脫過去單純以展店驅動成長模式，開始透過資本市場為品牌擴張、海外布局及長期發展提前布局。

饗賓 饗賓集團 王品

延伸閱讀

繼光香香雞母公司擁五大餐飲品牌 本周五登錄興櫃 認購價84元

瓦城股東會／台灣、美國雙市場展店布局加速 力拚全年營收再創高

瓦城股東會／股東臨時提案加碼配息 每股改配息6.8元、取消配股

陸鵝肝產量將超法 瞄準新興市場

相關新聞

從租房到逼不得已變有殼族、太太還花錢裝潢 巴菲特卻稱首購屋是做「蠢事」

很多人都說巴菲特這麼有錢，肯定在花錢上面沒有太多限制，甚至可以非常自由…

加入棒球社要買手套隊服 阿嬤推「跑步」勸退孫子…理財達人讚有智慧

每當我做完財務思維的演講之後，常會有人告訴我，他也知道存錢很重要、不要亂花錢很重要。但接著就會問我：...

掌聯準會19年 葛林斯班百歲辭世

美國聯準會前主席葛林斯班廿二日因帕金森氏症併發症辭世，享嵩壽一百歲。他曾在四位美國總統任內掌舵聯準會長達十九年，但卸任不到兩年後爆發次貸風暴，也讓他的光環些許褪色。

市值洗牌！民營金控大躍進 公股倒退嚕

根據十三家金控近半年來的股價及市值變化，今年以來出現大洗牌，金控高層指出，從市值變化結果可以觀察到兩大趨勢，第一，民營金控大躍進、公股金控倒退；第二，金控與投資相關的獲利貢獻股價成長甚多。

逾百台企 搶攻歐洲商機

歐洲台灣形象展廿二日在波蘭華沙登場。

現金股息再創新高 金融股可望獲存股族青睞

金控股利大致底定，公布的現金股息總額逾三千四百億元再創新高，金融股重新回到存股族視野。不過，今年金融股亮點大有不同，民營金控受惠銀行、壽險、證券三大引擎同步轉強，獲利彈性明顯；公股金控則呈現分化，第一金、華南金因證券、投信及財富管理等非銀行業務較具動能，表現相對有撐，合庫金則仍偏銀行本業，獲利表現相對較弱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。