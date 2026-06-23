餐飲 IPO 潮 饗賓拚年底上市

餐飲業IPO潮再起，今年資本市場接連迎來餐飲新兵，包括饗賓（7883）、王品集團、開展餐飲、繼光香香雞等都將有新一波上市、掛牌計畫，從上市、上櫃到分拆掛牌，餐飲業者近年正加速透過資本市場尋求新一階段成長機會。

Buffet龍頭饗賓集團今年1月登錄興櫃後，預計7月向證交所送件申請上市；王品今年亦宣布啟動大陸事業群「合品」分拆上市規劃；開展餐飲則在股東會通過相關議案後，下半年力拚上櫃；而以「繼光香香雞」聞名的香繼光將於周五登錄興櫃。

從上市、上櫃到分拆掛牌，餐飲業者近年正加速透過資本市場尋求新一階段成長機會。

其中，今年最受市場關注的指標個股為饗賓集團。公司規劃7月向證交所送件申請上市，力拚年底掛牌。董事長陳毅航表示，集團將持續以「餐飲精品化、精品規模化」模式推動成長，並以提升餐飲人，改變餐飲業為發展願景。饗賓全年也預計展店15家，並同步推進品牌調整與新品牌布局。

饗賓今年首季門店數跨越100家店，旗下Buffet品牌仍是展店主力，下半年包括「旭集」預計7月進駐台中大遠百；新品牌「Urban Paradise」也有展店規劃，將持續搶攻高端餐飲市場。因應營運規模擴大，集團今年同步啟動700人大規模徵才計畫。

另外一家積極推進資本化布局的則是開展餐飲。公司表示，去年底完成登錄興櫃後，今年股東會已通過上櫃相關議案，下半年將全力推進上櫃計畫，未來將透過資本市場資源支應品牌投資、展店及潛在併購機會，持續朝多品牌餐飲平台方向發展。

大型餐飲集團王品則啟動海外事業資本化布局。董事長陳正輝日前表示，大陸事業群「合品」已規劃分拆上市。王品近年持續調整中國大陸市場經營模式，目前大陸事業群已連續八季獲利，隨著營運逐步回穩，也啟動獨立掛牌規劃。

至於本周即將登錄興櫃的香繼光，認購價格每股84元，旗下核心品牌「繼光香香雞」全球門市已突破400家，除了兩岸之外，其餘布局涵蓋香港、馬來西亞、美加、越南及菲律賓等市場。市場認為，在國內餐飲市場競爭日益激烈下，餐飲業者正逐步擺脫過去單純以展店驅動成長模式，開始透過資本市場為品牌擴張、海外布局及長期發展提前布局。