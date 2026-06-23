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橋梁改建商機…看長不看短
法人分析，橋梁鋼結構工程與AI資料中心、半導體建廠及能源轉型建設不同，橋梁是政府主導且具政策延續性的基礎建設投資，不易受到短期景氣循環影響，一旦相關工程陸續進入發包與施工階段，對鋼鐵產業的帶動效果往往可持續數年，「商機看長不看短」。
此外，目前包括中鋼構（2013）、長榮鋼（2211）等重要鋼結構專業廠接單榮景不墜，出貨排程已經進到明年年中，如今橋梁鋼結構錦上添花，對上市鋼結構廠助益甚大。
上市鋼廠主管表示，近年政府推動交通設施韌性提升計畫，單是交通部及台鐵的「重點橋梁行車安全提昇計畫」就斥資57億元，針對高屏溪大橋、深澳橋等八座重要橋梁進行改建工程，全面提升耐震與耐洪能力。
除了鐵路橋梁，國道、省道及地方橋梁更新需求同樣龐大，由於豪雨、颱風及地震頻繁發生，不少跨河橋梁面臨河川治理標準提高、防洪需求提升及結構老化問題，橋梁改建已成為公共工程的重要項目。
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