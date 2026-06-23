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車市6月旺 銷售成績亮眼 TOYOTA 挑戰1.2萬輛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
汽車示意圖。 路透
汽車示意圖。 路透

台灣車市6月買氣強勢回溫，在促銷優惠、新車上市及股市財富效應三大利多帶動下，市場看好6月新車銷售將繳出亮眼成績。業內多家車廠預期，6月買氣將優於5月，車市下半年旺季可望提前報到。

受惠AI產業鏈帶動內需經濟增溫，加上台股成交量放大、投資人財富效應發酵，國內消費信心逐步回升，換車需求開始釋放。其中TOYOTA祭出三大超強策略搶市，包括「五大豪禮空前鉅獻」促銷專案、夏季銷售競賽月，以及全新RAV4 PHEV上市，帶動展間來客數與接單動能同步攀升。

法人指出，TOYOTA此次方案涵蓋國產與進口主力車款，加上假日展間人潮明顯增加，預估6月銷售可望突破萬輛，優惠方案加持下，更有機會挑戰1.2萬輛水準。另方面，LEXUS銷售表現同樣亮眼，雙品牌同步成長下，和泰汽車（2207）6月營收與獲利表現可望同步受惠。

除促銷攻勢，TOYOTA本月另一亮點是全新RAV4 PHEV插電式油電休旅車上市。自第六代RAV4今年初推出後，持續穩居台灣進口休旅車銷售前段班，此次再導入兼具純電行駛與燃油續航優勢的PHEV車型，進一步擴大新能源車產品陣容，也為6月車市增添話題。

現代汽車方面，6月初推出全新TUCSON L Premium後，成功帶動展間人氣，訂單量較上月明顯成長，市場預估本月接單有望突破600輛。商用車市場雖然整體衰退約一成，但Porter仍逆勢成長，預計單月領牌數可望突破400輛。

展望下半年，現代汽車將持續強化油電產品布局，包括PALISADE 2.5T Hybrid、STARIA 1.6T Hybrid及KONA Hybrid等車款，都將成為銷售主力，搶攻節能車市場商機。

NISSAN同樣積極衝刺6月業績，推出試乘即贈「TOMICA PREMIUM黑盒系列模型車」活動，成功帶動展間人氣，來店數較上月成長逾兩成。

業界分析，隨著車廠促銷力道全面加大、新車效應持續發酵，以及股市財富效應帶動消費信心回升，6月台灣車市有望繳出上半年最佳成績單，也為下半年傳統銷售旺季提前暖身。

車市 TOYOTA RAV4

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