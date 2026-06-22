快訊

世足賽／梅西再封神！登頂「 進球王」 梅開二度率阿根廷提前晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

數位沛方／掌握AI語境 進入推薦名單

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

過往，有部分企業因為不想拍短影音，也不想投放廣告，所以選擇在網站寫文章的搜尋引擎最佳化（SEO）方式來做行銷，但這樣的做法，在生成式AI愈來愈普及的情況下，風險愈來愈高，很多長期經營SEO的企業發現，他們的排名雖然仍在最前端，但願意點擊的人卻愈來愈少，這並不是因為他們不努力，而是因為AI現在會直接把答案放在搜尋結果，導致有一部分的人看完內容就直接離開，根本無須進入網站。

在這樣的情況下，企業應該更精準地做SEO，因為「有沒有被AI推薦」已成為目前最重要的新課題。在此簡單分享企業進行SEO的重點訴求：

一、用臨時對話問「類別」，不要直接提自己的名字

如同以前在做SEO的時候，我們會說要用無痕視窗去搜尋會比較精準，在跟AI做詢問時，我們也要用臨時對話的方式，原因是現在的AI都有記憶功能，如果你過去已經用AI工具談了很多公司的事情，那在讓AI推薦的時候就會變得不客觀。

在開始提問時，請記得要用「潛在客戶會問的問題」去問AI。比如說，你是一家室內設計公司，不是去問「OO設計工作室怎麼樣？」而是去問：「我想裝潢30坪的老公寓，找哪種設計師比較合適？」然後看看AI怎麼回答，它提到了哪些品牌，使用了哪些描述方式，又用了哪些標準來做推薦。

二、記錄AI怎麼描述你的品牌

AI在描述品牌時，用的是「整合後的公開資訊」。因此，如果你在網路上的公開資訊太少或事態分散，很可能就無法得到正確的解讀。

舉例來說，有間公司明明有賣A產品，但在消費者詢問AI時，他卻沒有被帶出來，後來才了解，因為他在網路上除了提到自己賣A以外，同時也賣B、C、D、E等多元的商品，導致當消費者專注想了解有哪些品牌賣Ａ產品時，AI會把這個品牌歸類成賣很多東西，因此不優先推薦。而這就是我們在AI眼中的定位。

三、找出你的「缺失佐證」

AI在推薦品牌時，有時會直接說明他推薦的理由，如果沒有，你也可以問他推薦的評估標準，再針對這些標準去觀察，自己是否有在哪些環節，在網路上的資訊不夠充分，那你就可以開始針對自己的弱項去做補強規劃m

例如AI可能會說我有看到這個品牌，但似乎在社群跟論壇上都沒人討論跟推薦，那這時候就代表，我們應該設法邀請用戶在論壇或社群上分享經驗，才能增加AI對我們的信任。

AI不斷的在加速改變我們的行為，企業必須要能夠掌握變化，並做好基礎工，才有可能在未來的世界中，繼續在潛在的消費者眼前曝光自己的品牌並爭取信任，進而帶來業績的成長。

努力

延伸閱讀

數位行銷／聰明用 AI 職能大升級

陳立恆／像訓練AI一樣訓練自己

詹文男／若99%的作業是AI寫的

丁予嘉／AI真的這麼好嗎？

相關新聞

皇翔建設又出手！砸3.2億元買300張國巨 6月靠股票已賺1.58億元

皇翔（2545）近來積極業外投資，22日再度公告，取得國巨*（2327）共300張股票，每股平均價格1,071.91元，交易總金額3.21億元，取得目的為提高公司之資金運用效益。

澳洲東元、盛齊綠能、東電綠能聯手投資澳洲 建置太陽能及儲能案場

東元電機（1504）22日宣布，其澳洲子公司TECO Australia & New Zealand（TAC）、盛達電（3027）旗下盛齊綠能，以及東電綠能，共同展開策略合作，攜手推動澳洲維多利亞州Seaspray太陽能暨儲能（Solar+BESS）專案，以及即將啟動的第二批（Tranche 2）能源投資組合。

全球最大生技展 BIO 在美登場 生技中心大秀兩項創新技術AOC、LNP吸睛

全球最大生技產業盛會「2026年北美生物科技大展（BIO International Convention, US BIO）」於美國時間6月22日至25日在聖地牙哥登場。生物技術開發中心22日宣布，今年將在展會上展示自主研發的抗體核酸藥物複合體（AOC）鍵結技術平台、與精準肝靶向LNP平台，目標爭取全球各家生技菁英企業合作。

長榮海運代子公司公告 斥資約新台幣113億元買進新貨櫃

長榮海運（2603）22日代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.長榮海運(亞洲)公告，因應長期營運業務需求訂造14.05萬個新貨櫃，以台幣兌美元31.6計算，折合台幣總金額113.32億元。

興采從軍服到奧運戰袍 打造台灣機能紡織新戰場

興采（4433）集團拿下國防部軍備局302廠經營標案，合約直到2028年，為陸海空軍、陸戰隊、憲兵等單位研發科技軍服；2026米蘭冬季奧運還以自有品牌供應代表隊，將自主研發的機能布料導入選手服裝系統。興采走向世界舞台的同時，每年還耗資200萬元修繕302廠房舍照顧老員工各項福利，善盡企業社會責任。

瓦城股東會／台灣、美國雙市場展店布局加速 力拚全年營收再創高

瓦城（2729）泰統集團22日召開股東會，2025年受惠於多品牌布局、研發中心啟用、營運升級三箭齊發，2025年營收續創新高，通過2025年財報及盈餘分配現金股利6.8元。2026年台灣積極展店、美國雙品牌接力登場，加速拓展全球版圖，推升營收、獲利再衝高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。