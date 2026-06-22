數位沛方／掌握AI語境 進入推薦名單

過往，有部分企業因為不想拍短影音，也不想投放廣告，所以選擇在網站寫文章的搜尋引擎最佳化（SEO）方式來做行銷，但這樣的做法，在生成式AI愈來愈普及的情況下，風險愈來愈高，很多長期經營SEO的企業發現，他們的排名雖然仍在最前端，但願意點擊的人卻愈來愈少，這並不是因為他們不努力，而是因為AI現在會直接把答案放在搜尋結果，導致有一部分的人看完內容就直接離開，根本無須進入網站。

在這樣的情況下，企業應該更精準地做SEO，因為「有沒有被AI推薦」已成為目前最重要的新課題。在此簡單分享企業進行SEO的重點訴求：

一、用臨時對話問「類別」，不要直接提自己的名字

如同以前在做SEO的時候，我們會說要用無痕視窗去搜尋會比較精準，在跟AI做詢問時，我們也要用臨時對話的方式，原因是現在的AI都有記憶功能，如果你過去已經用AI工具談了很多公司的事情，那在讓AI推薦的時候就會變得不客觀。

在開始提問時，請記得要用「潛在客戶會問的問題」去問AI。比如說，你是一家室內設計公司，不是去問「OO設計工作室怎麼樣？」而是去問：「我想裝潢30坪的老公寓，找哪種設計師比較合適？」然後看看AI怎麼回答，它提到了哪些品牌，使用了哪些描述方式，又用了哪些標準來做推薦。

二、記錄AI怎麼描述你的品牌

AI在描述品牌時，用的是「整合後的公開資訊」。因此，如果你在網路上的公開資訊太少或事態分散，很可能就無法得到正確的解讀。

舉例來說，有間公司明明有賣A產品，但在消費者詢問AI時，他卻沒有被帶出來，後來才了解，因為他在網路上除了提到自己賣A以外，同時也賣B、C、D、E等多元的商品，導致當消費者專注想了解有哪些品牌賣Ａ產品時，AI會把這個品牌歸類成賣很多東西，因此不優先推薦。而這就是我們在AI眼中的定位。

三、找出你的「缺失佐證」

AI在推薦品牌時，有時會直接說明他推薦的理由，如果沒有，你也可以問他推薦的評估標準，再針對這些標準去觀察，自己是否有在哪些環節，在網路上的資訊不夠充分，那你就可以開始針對自己的弱項去做補強規劃m

例如AI可能會說我有看到這個品牌，但似乎在社群跟論壇上都沒人討論跟推薦，那這時候就代表，我們應該設法邀請用戶在論壇或社群上分享經驗，才能增加AI對我們的信任。

AI不斷的在加速改變我們的行為，企業必須要能夠掌握變化，並做好基礎工，才有可能在未來的世界中，繼續在潛在的消費者眼前曝光自己的品牌並爭取信任，進而帶來業績的成長。